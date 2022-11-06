外界憂過度偏重科技業 央行：台灣無「荷蘭病」現象

近期有部分評論認為，台灣產業發展過度集中科技業，並以半導體業為由，議論台灣是否有「荷蘭病」現象。中央銀行今晚強調，國內電子業已具國際競爭優勢，傳產也持續轉型升級，兩產業附加價值率均呈上升走勢，國內並未出現所謂荷蘭病症狀，因匯率升值而損及競爭力的狀況。

央行總裁楊金龍上周備詢時指出，台灣絕對沒有這種現象。央行今天也再度針對荷蘭病說明。央行指出，「荷蘭病」由來是在1960年代，荷蘭在北海發現天然氣油田，因此在1970至1980年代初期，大量出口天然氣帶來貿易順差、累積大量外匯，卻也因荷蘭盾實質匯率大幅升值，削弱其他如製造業等產業生產、出口，使其競爭力下降，1977年「經濟學人」首度將此狀況稱之為荷蘭病。

央行表示，荷蘭為小型開放經濟體，主要以製造業出口支撐，在北海發現天然資源後，政府大力發展天然氣產業，反而因資源移動效果及支出效果，對其製造業的就業人數、薪資及生產成長帶來不利影響。

相較之下，央行認為，台灣經濟發展與當年荷蘭病現象並不相同，長期而言，台灣傳產與電子資通訊產品，兩者出口年增率走勢多與全球需求同向；傳產業附加價值率與全球市占率亦趨升，並未出現如荷蘭病競爭力下滑的情況。

央行指出，若由前15大出口品的全球市占率觀察，傳產出口品如鋼鐵製扣件、塑膠原料、腳踏車零配件等，全球市占率穩定提升，顯示傳產出口品國際競爭力不弱，占有全球一席之地。央行進一步提到，近年國內傳產業薪資漲幅不大，較電子業漲幅明顯為低，而就業呈現下滑，反映勞動需求減少，與荷蘭病工資上漲的症狀也不同。

央行也強調，近期台灣各項產業出口表現，主要是受全球需求變動影響，並非受新台幣匯率走勢所影響，長期而言，新台幣匯率有升有貶，自2010年迄今，BIS編製新台幣名目有效匯率指數(NEER)呈升值趨勢，同期間台灣電子及傳統產業附加價值均呈上升趨勢，顯示台灣產業並未受到新台幣匯率變動之影響，並未出現荷蘭病因匯率升值而損及競爭力的問題。