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炳碩生醫手術導航機器人輔助系統 獲TFDA上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
炳碩生醫「金榫手術導航機器人輔助系統」獲TFDA上市許可。炳碩生醫／提供
炳碩生醫「金榫手術導航機器人輔助系統」獲TFDA上市許可。炳碩生醫／提供

脊椎微創手術機器人研發公司炳碩生醫宣布，自主研發的「金榫手術導航機器人輔助系統」（原「脊椎微創手術機器人」），繼今年8月通過美國食品藥物管理局（FDA）510(k)審查後，再獲衛福部食藥署 (TFDA) 醫療器材查驗登記核准。

炳碩生醫董事長莊學誠表示，「金榫手術導航機器人輔助系統」的適應症為腰椎植釘手術，目前也是全球唯一將機器手結構應用於硬組織的機器人產品，在取得台、美二地的上市許可後，接下來將同步開展其他市場的商業化取證，包含歐洲、東南亞、中國等，以加速全球商業布局與國際市場鏈結。

炳碩生醫表示，「金榫手術導航機器人輔助系統」結合診斷判讀、即時導航、微型機器手三大核心技術，其獨步全球的專利並聯式機器手設計，配合高精度的導航系統實時追蹤，協助醫師精確完成脊椎融合手術。未來產品功能將涵蓋更多脊椎手術適應症，如減壓手術等。

炳碩生醫兩大主力產品—「君凱捷複合手術導航系統」及「金榫手術導航機器人輔助系統」，於今年先後取得台灣上市許可，已陸續導入台灣醫療院所進行臨床試驗，將持續擴大通路夥伴，強化市場佈局與服務。

炳碩生醫成立於2016年，基礎技術承襲倫敦帝國理工學院榮譽教授Brian Davies在手術機器人領域超過30年的學術研究，目前聚焦開發脊椎與骨科微創手術相關機器人，擁有「協助診斷與規劃」、「高精度導航」、「微型精密機器手」等三大核心技術，致力將台灣外科醫師精良且豐富的骨科手術經驗數位化，打造出「大師級手術」的全方位骨科手術平台，提供安全有效的微創手術解決方案，目標成為骨科手術的「達文西」。

炳碩生醫現階段有二大產品線，包括「金榫手術導航機器人輔助系統」、「君凱捷複合手術導航系統」，依全球市場布局持續申請上市許可。2020年5月炳碩生醫完成A輪募資，獲得政府基金、台杉投資、美國矽谷Translink Capital等資金挹注，公司將持續專注於次世代產品的開發與認證，確保公司在高階手術機器人市場穩居領導地位。

微創手術 機器人

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