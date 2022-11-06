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中油：明日汽油價格不調整、柴油調降0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

台灣中油宣布，明（7）日凌晨零時起汽油不調整、柴油調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.8元，本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收4.3元及5.7元。

台灣中油表示，本週受石油輸出國組織上調明年全球油市需求及沙烏地阿拉伯稱伊朗擬對其境內發動攻擊等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.65美元，新台幣兌美元匯率升值0.005元，國內油價依公式計算漲幅為0.55%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.3元及5.6元，惟本週部分亞幣貶值相對較重，換算亞洲鄰近國家汽、柴油稅前最低價略低於前週，為維持價格低於前述國家，國內柴油可調零售價低於前週，汽、柴油各吸收4.1元及5.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.3元及5.7元，國內汽油不調整、柴油實際價格每公升調降0.1元。

國際油價 中油

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