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國發會與Coursera簽署備忘錄 齊心力推雙語政策

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

國發會今（4）日宣布，與全球知名數位學習平台Coursera簽署備忘錄，將有助於導入全球先進觀念與做法，利用國際優質課程培育我國雙語專業人才，並推動國家語言的數位學習，期為台灣雙語政策數位學習帶來新氣象，讓我國語言政策接軌國際。

Coursera CEO Jeff Maggioncalda率團於今日前來台灣出席國發會舉辦的「雙語政策數位學習座談會」，並與國發會主委龔明鑫簽署備忘錄，國發會亦安排Coursera CEO一行人晉見副總統賴清德。向來重視雙語政策的賴副總統樂見 Coursera與我國合作，並表示數位學習將有助於普及推廣雙語教育，可讓偏鄉學子能與城市孩子般享有充足的學習資源。

國發會指出，數位學習是雙語政策重要的助攻媒介，Coursera為全球最大的數位學習平台，擁有來自世界各地的用戶及與各國政府合作的豐富經驗，目前在台的學習者有72.5萬人，並與台積電、台灣大學、台北醫學大學等產學機構訂有合作計畫。

國發會為推動雙語政策國際數位學習，與Coursera多次交流並於今年9月舉行視訊會議，就提升公務員及專業人士英語力交換意見。此次國發會與Coursera簽署備忘錄即奠基於過往雙方討論基礎，進一步具體化合作事宜，盼能借重Coursera的專業與經驗，協助台灣推動雙語政策數位學習，並可上架台語及客語優質課程，讓世界認識台灣語言及文化。

國發會今日舉辦的「雙語政策數位學習座談會」，邀集了國家文官學院、公務人力發展學院、中央廣播電台、金融研訓院、台北醫學大學及亞馬遜服務公司（AWS）等產官學專家參與座談會，就全球數位學習趨勢及我國雙語人才培育、高教端如何以數位科技助攻學習、產業端對數位學習之未來發展等面向，進行經驗分享，期能為雙語力加乘數位力、專業力帶來貢獻。

國發會表示，為加速推動雙語政策，將持續強化國際合作，期借重國際友邦與機構的資源與經驗，以提升雙語政策的宏觀性與多元性，為此除已與美國、加拿大、澳洲、英國等重要國際夥伴進行外師引進、本國教師增能、雙聯學制、雙語學習環境等不同面向的交流合作，國發會並持續積極開拓新的國際合作夥伴與機會。

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