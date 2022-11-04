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ESG+智能高階工具機 達佛羅中科廠動工將搶全球10%市場

經濟日報／ 記者劉秀珍／即時報導
達佛羅公司中科分公司擴廠興建工程，今(4)日上午由董事長張錦鋒（右四）、行政院副院長沈榮津（右五）等部會官員與公司員工共同開工。達佛羅公司／提供
達佛羅公司中科分公司擴廠興建工程，今(4)日上午由董事長張錦鋒（右四）、行政院副院長沈榮津（右五）等部會官員與公司員工共同開工。達佛羅公司／提供

行政院副院長沈榮津今（4）日上午出席達佛羅中科分公司擴廠動工典禮，他在致詞中接二連三要在場來賓，為達佛羅公司董事長張錦鋒加油鼓掌，一同期許張錦鋒設定五軸工具機占全球市場10%的目標，終能美夢成真。

一同出席的中科管理局局長許茂新說，達佛羅設新廠的地方是中科最後一塊基地，因為張錦鋒做事積極，這兩年都聚焦著墨在工業4.0的高階五軸加工機，他深信10%的全球市占目標一定會達成；如果換算成達佛羅的營收，就是營收「翻倍」的意思，非常可期。

他與在場的來賓分享張錦鋒努力任事的精神，許茂新說：「每天早上4點左右就會收張董事長的簡訊，看他工作多認真，起得多早！只要達佛羅有什麼需求，我們都會全力協助。 」

達佛羅中科分公司的擴廠計畫，是經濟部依「根留臺灣企業加速投資行動方案」審核通過後，投資逾台幣8億元，主要瞄準全球五軸機市場，預先投入高階智能化五軸機器量產，及工業4.0數位智能化的系統開發需求。預計2024年底竣工、2025年第1季投產，即可完成高端智能五軸機全系列產線布局，滿足產業大型五軸機以及智能自動化產品的研發與生產需求。

張錦鋒在1979年創立達佛羅公司，一開始做的是貿易生意。他致詞時說，1997年轉做製造業，並從2013年開始關注全球工業4.0的發展，現在發現「這些年的努力沒有白費」，因為歐盟今年3月30日公布，工具機產品需以數位智能化為主要產品，並應透過數位分享減碳狀態，「我們正朝此方向努力」。

他說，這個列為達佛羅第10廠的新廠區，將會生產完整的數位五軸機系列產品，兩年後完工會有80名員工進駐，到2026年-27年，我們高階的五軸機就會有一成的全球市占率，也希望進一步爭取全球市場對台灣工具機品牌的認可。。

沈榮津很早就認識張錦鋒，他覺得張錦鋒不同於一般貿易商，會在接觸客戶的同時，了解客戶的思維；他與張錦鋒有幾次討論機會，張錦鋒都希望突破技術障礙滿足客戶需求。沈榮津說：「很多人為了做業務而應酬，但張錦鋒是為了解決技術問題背後的原因，為客戶提供總體解決方案，可以從這裡看到張錦鋒的企圖心。 」

這次張錦鋒也是抓住客戶的需要，要在工業4.0的前提下，從資通訊角度切入，提供滿足客戶對智慧精密五軸工具機的需求，並協助客戶完成數位管理，包括能源管理、節能減碳等，達成永續經營目標，「這些都符合歐盟的規定，」 沈榮津說。他也表示，現在是「N0 ESG，No Money 」，產業都動起來了，過去企業以為ESG都是政府的事，現在企業要永續，一定要符合ESG。

根據達佛羅的新聞稿，達佛羅除了自主研發，也與國內外大學及法人機構共同研發合作，以提升數位智能技術及自製能力，擴張產能，並同步提升國產零組件質量及加工設備智能化，為全球高階工具機市場，提供更多元服務，也為台灣高階工具機產業發展注入新動能。

達佛羅公司董事長張錦鋒今天與出席新廠動工儀式的來賓，共同焚香祈福。達佛羅公司／提供
達佛羅公司董事長張錦鋒今天與出席新廠動工儀式的來賓，共同焚香祈福。達佛羅公司／提供

工具機 中科

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