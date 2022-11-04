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1-9月核准僑外投資金額年增1.5倍 丹麥大爆發成長152倍

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
主計總處指出，依據經濟部投審會統計，今年前九月核准僑外投資1,836件，雖較去年同期減少132件，年減6.7%，但投（增）資金額111.4億美元，則較去年同期增67.2億美元，達1.5倍，主因政府推動綠能與離岸風電政策，外資持續投（增）資所致。圖／主計總處提供
主計總處指出，依據經濟部投審會統計，今年前九月核准僑外投資1,836件，雖較去年同期減少132件，年減6.7%，但投（增）資金額111.4億美元，則較去年同期增67.2億美元，達1.5倍，主因政府推動綠能與離岸風電政策，外資持續投（增）資所致。圖／主計總處提供

主計總處今（4）日發布國情統計通報指出，今年1月~9月經濟部投審會核准僑外投資金額年增1.5倍，其中又以丹麥投資32.1億美元，占28.8%最多，而離岸風電等綠能設施持續建置，帶動相關產業生產及增置設備或廠房，也挹注投資成長動能。

主計總處指出，依據經濟部投審會統計，今年前九月核准僑外投資1,836件，雖較去年同期減少132件，年減6.7%，但投（增）資金額111.4億美元，則較去年同期增67.2億美元，達1.5倍，主因政府推動綠能與離岸風電政策，外資持續投（增）資所致。

主計總處分析，就資金來源地區觀察，今年1月~9月以丹麥投資32.1億美元，占28.8%最多，較去年同期大增31.9億美元，成長高達152倍，主因核准丹麥商投（增）資國內離岸風電的大型案件所致。

其次依序為加勒比海英國屬地18.7億美元，占16.7%，年增80.9%，及日本15億美元，占13.4%，年增2.4倍，三者合占僑外投資金額約五成九。

另，1月~9月核准新南向18國來台投資金額則達19.2億美元，年增2.2倍，其中以澳大利亞的11.4億美元最多，年增15.6倍，其次為新加坡3.6億美元，年增6.1%。

至於在僑外投資主要業別中，主計總處國情統計通報顯示，今年1月~9月以金融及保險業48.1億美元居首，占 43.2%，年增37.1億美元，或3.6倍；其次依序為批發及零售業16.2億美元，占14.5%，年增1.5倍，還有電力及燃氣供應造業14.4 億美元，占13%，年增11.2倍。另機械設備製造業，還有資訊及通訊傳播業，投資金額分別為7.8億美元，占7%，及4.2億美元，占3.8%。

主計總處分析，就資金來源地區觀察，今年1月~9月以丹麥投資32.1億美元，占28.8%最多，較去年同期大增31.9億美元，成長高達152倍，主因核准丹麥商投（增）資國內離岸風電的大型案件所致。圖／主計總處提供
主計總處分析，就資金來源地區觀察，今年1月~9月以丹麥投資32.1億美元，占28.8%最多，較去年同期大增31.9億美元，成長高達152倍，主因核准丹麥商投（增）資國內離岸風電的大型案件所致。圖／主計總處提供

離岸風電

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