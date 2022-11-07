三竹簡訊高轉換率 婕洛妮絲最忠誠的行銷盟軍

面膜總銷售產品累積高度達39座玉山！遮瑕盤總銷售產品累積高度達到80座台北101！這些傲人的銷售成績來自於2008年誕生的台灣美妝品牌婕洛妮絲。自2015年建立官方網站後，婕洛妮絲的會員人數在短短幾年內已超過120萬人，相當於台灣近兩成人口。向來重視會員經營的婕洛妮絲，一路走來透過各種不同的行銷工具，針對精準受眾有效地與消費者溝通，除了不斷優化官方網站的活動與服務體驗之外，也活躍於社群媒體，更在電視節目中大放異彩。

總經理洪偉豪分享婕洛妮絲品牌聲量與業績屢屢創高的原因，除了用心研發產品並落實會員經營之外，善用行銷工具也成為致勝關鍵因素。 圖／三竹資訊提供

傾聽消費者聲音研發出最適合的產品，用心經營並善用行銷工具，讓婕洛妮絲成功將「粉絲力」轉換為「銷售力」，和策略夥伴三竹簡訊的合作更成為「關鍵力」。婕洛妮絲總經理 洪偉豪直言：「市場上有那麼多的行銷工具、大型的數位平台，功能一直在推陳出新，但從我們的數據中顯示，開啟率及點擊率最高的還是簡訊，從以前到現在，簡訊一直是最直接簡單與消費者溝通的行銷工具，能忠誠地發揮功效。」

婕洛妮絲於2018年開始啟用更親暱的方式，貼心提醒用戶重要資訊，因此開啟了與三竹簡訊合作的契機，透過人聲語音簡訊發送取貨提醒。洪偉豪表示：「語音簡訊可以取代大量客服人力，是企業的好幫手，婕洛妮絲使用多年成效良好，善用工具可以大幅節省時間成本及管理成本，選擇對的工具就會有好的效果。」除了【語音取貨提醒】功能之外，三竹簡訊在雙方合作近5年來已協助婕洛妮絲進行多面向、多樣化的會員行銷策略管理，包括：

【服務認證通知】可運用於官方網站會員註冊、協助找回帳號密碼、信用卡刷卡驗證碼通知等。

【線上訂單通知】重要訊息可以立即透過系統自動發送，例如成功下單完成通知、訂單處理中通知、訂單商品狀況變化通知、訂單商品出貨提醒等。

【促銷簡訊通知】針對特定會員發送專屬促銷優惠通知、搭配精選文案內容，於節慶檔期或新品上市期間，透過簡訊再行銷方案刺激買氣，進一步提升線上購物轉換率。

簡訊是品牌端與消費者精準溝通的關鍵一哩路，婕洛妮絲透過簡訊再行銷刺激買氣，進而提升線上購物轉換率，成功將粉絲力轉換為銷售力。 圖／三竹資訊提供

簡訊是品牌端與消費者精準溝通的關鍵一哩路，不必受限於手機「智慧與否」、也不需要擔心網路訊號、更無須花時間訂閱，只要能夠通話就能收到簡訊；簡訊代表著目標精準、預算精簡、效果即時。為了讓企業用戶都能體驗三竹簡訊的優質服務，現正推出「註冊送300通，企業串接API送3000通」的免費簡訊贈送活動，若想了解更多，請立即向三竹資訊客服詢問活動詳情。

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