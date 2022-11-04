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高雄亞灣2.0計畫啟動 吸引企業總部進駐帶動水岸經濟

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁主持亞灣2.0合作開發啟航儀式。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁主持亞灣2.0合作開發啟航儀式。記者徐白櫻／攝影

高雄瞄準美中貿易大戰及疫情後商機，今天市長陳其邁與經濟部、國發部代表出席宣布啟動「亞灣2.0」計畫。高市府與中央合作在亞洲新灣區發展企業總部研訓中心、金融新創園區及水岸生活夜經濟三大主軸，另提供招商優惠吸引國際企業進駐高雄。

亞灣5G AIoT創新園區，已吸引超過80家國內外大廠及新創進駐，高市府另盤點亞灣27.8公頃的大型水岸基地，打造兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶。

今天上午高市府在洲際酒店舉辦「亞灣2.0」計畫記者會，IBM、鴻海、廣達、仁寶、緯創、友達、群聯、HTC、奇景、義隆電，以及中信金控、台灣人壽、富邦、國泰、新光等壽險業者到場。

陳其邁說，今天「電子五哥」全到場，亞灣2.0是亞灣計畫的升級版，主要是打造水岸經濟，吸引跨國或國內科技大廠的旗艦中心進駐形成聚落，在研發、教育、設備及運輸中心等層面提供完整服務，任何企業進駐問題，市府會提供一站式服務。

都發局長吳文彥說明，亞灣擁有全台唯一的大型水岸發展腹地，在輕軌貫穿下，亞灣2.0以水岸前中後線三大核心區位，依序為前線水岸遊憩園區、中線捷運黃線Y15站企業總部商圈、特倉三、高軟，以及後線特貿三及電子金融資訊總部，看好美中貿易大戰及疫情後產業鏈重組，從高雄邁向全球布局。

經發局表示，市府也提出融資利息、租金、房屋稅及勞工薪資等招商補助優惠吸引企業進駐。

中線範圍涵蓋特倉三、高雄軟體園區，以及捷運黃線Y15站企業總部商圈及60期重劃區土地。記者徐白櫻／翻攝
中線範圍涵蓋特倉三、高雄軟體園區，以及捷運黃線Y15站企業總部商圈及60期重劃區土地。記者徐白櫻／翻攝
「亞灣2.0」計畫今天啟動，高雄市長陳其邁與廠商代表擊肘致意。記者徐白櫻／攝影
「亞灣2.0」計畫今天啟動，高雄市長陳其邁與廠商代表擊肘致意。記者徐白櫻／攝影
都發局長吳文彥說明亞灣2.0以水岸來看，共分成前線、中線及後線三大核心區位。記者徐白櫻／攝影
都發局長吳文彥說明亞灣2.0以水岸來看，共分成前線、中線及後線三大核心區位。記者徐白櫻／攝影

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