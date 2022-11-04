雲林台西區綠能園區電漁共生拍板 推四種土地使用模式

經濟部全力協助雲林台西改善當地基礎建設，提報「雲林離島式基礎工業區台西區綠能園區電漁共生推動方案」，經過各部會討論，昨（3）日行政院正式拍板定案。

雲林離島工業區台西區土地面積約1,163公頃，自1995年即由經濟部同意雲林縣政府自行開發，歷經多年招商均未能如期開發，現況大多維持漁業養殖使用。台西鄉得天獨厚的日照條件，成為推動光電達成2025年20GW（10億元）的重要場地。

本方案上路之後，台西區未來發展將獲得解套，區內土地使用型態，將回歸依地主發展需求，地主可選擇繼續維持養殖使用、漁業為主光電加值，或產電為主漁業為輔之「電漁共生」、單純作發電使用等四種模式。

四種土地使用模式之下，既有漁民可以繼續從事養殖，原有權利義務不會受到影響，而光電業者可依實際設置需求，自行整合土地後，依循電業法籌設相關程序，申請電業籌設許可。

此外，考量土地整合不易，為確保地主權益並加速案場開發，針對光電案場設置，經濟部強調，將尊重地主和業者發展意願，希望在轉型電業發展的同時，也能夠保留原本在地文化、兼顧漁民權益。為避免後續光電業者個別整合造成土地失序發展，後續將由經濟部與縣府組成工作小組共同研商，以協助地方推動太陽光電發展各項工作。

經濟部表示，為提供健全的綠能發展環境，台電已於2021年完成橋村、口湖系統分群工程，2022年也將持續強化台西區周邊電力網工程，以及規劃興建配電變電所，至於台西區內饋線系統、升壓站等光電發展必要設施建置，將由經濟部協助整合業者出資興建，以確保光電進駐後，順利併聯將電送出。