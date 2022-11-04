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衛星科學回應社會需求 國科會積極布局太空產業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為迎向太空科技新世代，國科會協同台灣太空科學聯盟(Taiwan Space Union, TSU)自今(4)日起聯合iCASE (The international Conference on Astronautics and Space Exploration)研討會，於成功大學召開為期3日的衛星科學工作坊並舉辦產業博覽會，提供科學計畫、太空科學研究學者及政府與產業界溝通平台，促進產官學研深度合作及協助政策推動，建立整體太空與衛星科學研究發展藍圖，另本屆工作坊首度由學生規劃辦理「學生日」，除辦理前瞻技術演講及對談，更發揮學子創意辦理競賽活動，鏈結跨校網絡。

國科會吳政忠主委於工作坊開幕致詞時表示，目前國際低軌衛星發展一日千里，台灣在半導體、資通訊技術有著領先地位，除已有廠商打入星鏈計畫外，未來也朝自主製造整顆衛星方向推動，結合我們堅實的基礎科學實力，發展應用服務，台灣的太空科學與科技發展，將由國科會、太空中心與經濟部等跨部會來共同布局、協力合作，接軌國際太空產業。

國科會進一步指出，繼前兩屆攜手經濟部與農委會，聚焦產業發展與農業國土議題探討後，本屆工作坊將聚焦於國際熱門的低軌衛星議題，並著重於太空科學與技術發展之永續發展議題與人才培育：包含探討衛星運用永續發展於海洋議題、國土監測、氣象與環境變遷等議題，更邀請產業界夥伴研討接軌基礎科學研究至應用面乃至產業化之策略；於人才培育部分，邀請全台太空相關系所之代表，對於大學培育人才有更深入的策略交流。本屆更首度由學生自發規劃辦理「學生日」，由學生主動邀請產學界的專家學者就最新前瞻技術進行演講與對談並舉辦競賽，為臺灣太空新生代注入新力量。

國科會將攜手各部會，透過公私協力與國際合作等方式，串連上中下游資源，把研究成果回饋社會，唯有強而有力的夥伴協作關係，才能促使台灣太空與衛星科學技術永續發展，帶動台灣在國際上持續創新的能量，實踐引領國家科技發展、培養科研人才、回應社會及產業需求等科技施政目標。

太空 經濟部

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