台北市長候選人須重視的重大警訊：誰能抑制房價就投誰

薪水追不及房價飆漲速度，台北市更自2016年開始，已連續六年出現人口衰退，2021年的人口負成長更是達到史上最高的29.98‰、人口流失達到78,025人，比率和人數都居全國各縣市之冠。1111人力銀行總經理張篆楷今（4）日表示，台北市人口外移最重要的因素便是「房價」，這無疑是台北市長候選人們必須正視的重大警訊。

年輕人依然深陷高房價困境，根據內政部最新統計的房價所得比高達9.69，等於要不吃不喝9.69年才買得起房子，「居住正義」恐怕淪為口號？！作為全國首善之區，台北市過去一直是政治及經濟活動的中心，然而根據內政部戶政司統計資料顯示，去年台北市人口流失近八萬，比率和人數都居全國各縣市之冠。

張篆楷表示，台北市人口外移最重要的因素便是「房價」，無論個人居住或企業經營的成本，在台北市住不易的情形之下，產業和勞動力都往其他縣市轉移。對台北市長候選人來說，如何提出良善的居住政策、留住青年勞動力，便是關鍵課題。對此，1111人力銀行建置的《誰最挺年輕人》選舉政策專區網站，在台北市長辯論會登場之際，提供了一個檢視及討論相關政策的資訊平台。

如何抑制高漲的房價，民進黨台北市長候選人陳時中陣營公布「台北安居1-2-3」方案，其中「1個決心」指的是要打造台北成為宜居城市，社會住宅達到5萬7000戶，強調社宅需由地方管理、以人為本、量能付費。「2大支持」則是社宅租金全面調降10％、以及設籍北市民眾每月租金補貼加碼1500元。另外「3大關懷」分別是主動調查蝸居家戶，改善居住條件；市府介入協助租屋困難者，陪同看屋安頓；並專案輔導、補助老舊公寓增設電梯。

國民黨台北市長候選人蔣萬安，則祭出「青銀換居」政策，鼓勵銀髮族將原本舊宅低價租給年輕人、再入住有電梯的社會住宅，如此紓解青年經濟壓力，也讓長者擁有更舒適的居住環境，將是雙贏局面。在社會住宅上則續推興建，維持現有階段性目標先達到5萬戶，且未來都更或開發相關的容積移轉、容積獎勵，也要透過租金回饋給社宅；未來還會評估加入以所得級距計算租金、或是以「輪候制」取代「抽籤制」等政策的可行性。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊，基於現任副市長的身分，對於住宅政策走務實路線。黃珊珊表示，蔣萬安提的「青銀換居」政策，其實北市府早已實施，名為「行善社宅」。同時，台北市土地成本太高，要增加社宅數量難度很高，「蓋社宅」不能只是喊個數字就好。市府未來將推居住正義3.0，研議EOD大規模居住開發，不是單純蓋社宅，而是區域城市再生。所謂EOD係指以教育為導向的都市計畫發展，透過允建容積的方式翻新老舊學校，改建後有20％可作為社宅。除了EOD外，另外也加碼提出TOD（大眾運輸導向）、ROD（河岸導向）等都市再發展策略。

年底縣市長選舉進入白熱化，今年選戰中，唯一一場候選人電視辯論會，將在明（5）日登場，由台北市三位候選人蔣萬安、黃珊珊、陳時中（依號次順序）正面交鋒。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，在1111人力銀行建置的《誰最挺年輕人》選舉政策網站，「安心成家」討論區中已有許多網友高喊「誰能抑制房價（租）就投誰！」顯見居住政策將成為青年票的兵家必爭之地，歡迎全民一起來討論區發聲，跟1111人力銀行共同監督政策的規畫與執行。