台日友好！響應喜憨兒餅乾教室 台北市日本工商會JCCI協助憨兒建立自我價值

近兩年半疫情橫掃全球，台日往來受到限制，然而台日濃烈情感絲毫不減，10月的秋天，台北陰雨綿綿，位在民生社區內的喜憨兒基金會民生工坊的餅乾教室中，熱鬧不已，與陰冷天氣形成強烈對比。憨兒們正認真製作餅乾，同時也化身小老師，靦腆地透過翻譯傳達訊息，指導七位來自日本的志工們，他們全是台北市日本工商會（簡稱JCCI）醫藥品醫療機器部的成員。

台北市日本工商會(JCCI)醫藥品醫療機器部率領成員到喜憨兒基金會擔任志工。 圖/台北市日本工商會提供

這是喜憨兒基金會首次有全日本人的單位造訪並擔任志工，即使有語言隔閡，憨兒的認真態度以及志工的熱情參與，也讓因疫情關係而暫停兩年的餅乾教室，再度有香味四溢的餅乾傳來。

活動結束前，憨兒們特別以日語「阿里嘎多（ありがとう，謝謝）！」、「莎呦哪啦（さようなら，再見）」向這群日本志工致意，雖然只是兩句簡單的日語，卻讓志工們感動不已，也讓憨兒們建立自我價值、自信，幫助他們在未來能創造美好生活。

JCCI在台與喜憨兒基金會合作 未來將以ESG為原則延伸公益精神

JCCI醫藥品醫療機器部會長、同時是田邊製藥董事長沖藤健一表示，JCCI約有500家在台的日本企業會員，是以促進台日交流，發展兩國間的貿易、經濟合作為宗旨；2009年起，JCCI每年定期發布白皮書，針對日商在台需求或是看法，向政府提供政策建議，參與會員所屬產業多元，JCCI依照會員屬性區分為17個部會，包括一般機械部會、建設部會、金融財務部會、貿易商社部會、醫藥品醫療機器部會等。

沖藤健一指出，醫藥品醫療機器部會約有33家製藥相關公司加入，為了落實台日友好關係，除了不定期以醫藥產業為題在台舉辦研討會之外，也向政府提出政策建言，希望透過日本醫藥經驗，與台灣相關產業進行交流。

過往台灣艱困之時，日本暖手捐贈大批疫苗，協助台灣防疫，當時台北101點燈打字「友情疫苗」道謝，總統蔡英文也特別錄製影片，感謝日本一路上對台灣的堅定支持。延續台日友好情誼，擔任JCCI醫藥品醫療機器部會副會長、同時是台灣安斯泰來藥廠的總經理中根英仁表示，這次與喜憨兒基金會合作是醫藥品醫療機器部會第一場與社會交流的具體活動，「身為製藥公司，與大眾健康息息相關，所以與JCCI成員討論後，若要貢獻社會，與社會互動，希望能與弱勢團體合作。」

中根英仁表示，接觸喜憨兒基金會是一個契機，擔任志工除了現場體驗製作餅乾的流程，支持憨兒與社會產生連結，也能落實社會貢獻，「令我印象深刻的不是某個作業流程，而是從零到餅乾成品的體驗，是很有意義的活動」

台北市日本工商會(JCCI)醫藥品醫療機器部成員與基金會成員一同展現製作餅乾成果。 圖/台北市日本工商會提供

中根英仁指出，這次擔任志工有許多體悟，希望能分享給其他JCCI成員，尤其參與的志工們都是公司負責人，回去也會分享給員工。此外，JCCI醫藥品醫療機器部成員不但要對人類健康生活做出貢獻，未來將藉著一場場與台灣社會交流以及貢獻社會的活動，落實ESG永續精神，期望持續推動多年來的台日友好關係，進而連結到企業，影響員工，逐步建立出企業文化。

台北市日本工商會(JCCI)醫藥品醫療機器部會長與副會長一同出席喜憨兒基金會民生工坊製作餅乾活動。 圖/台北市日本工商會提供

喜憨兒基金會助憨兒成為「幫助者」角色 讓社會正向看待憨兒

喜憨兒基金會社福部副主任羅心怡表示，喜憨兒基金會幫助憨兒透過工作學習，從「被幫助者」轉化成「幫助者」的身分，針對每位憨兒的不同狀態，給予不同訓練，具備能力後可外出就業。對於JCCI醫藥品醫療機器部會來擔任志工，她說可以有不同團體甚至國際人士，來認識基金會提供的服務，相當歡迎及開心。

「其實，憨兒們喜歡與客人互動，也期待外賓來訪，可是受到疫情影響，活動幾乎歸零，這次是喜憨兒基金會睽違兩年再舉辦餅乾教室活動，憨兒們有些害羞。」不過為了能與外賓互動，憨兒們特別學習兩句日語，就是希望打破語言隔閡，以最日常的互動，與日本外賓交流。

台北市日本工商會(JCCI)醫藥品醫療機器部成員與喜憨兒基金會成員一同製作餅乾。 圖/台北市日本工商會提供

她鼓勵社會大眾，對憨兒可以更正面看待，賦予更多有意義的公益面向，「基金會有庇護就業烘焙屋，大眾可以透過購買基金會的產品來支持憨兒；企業可以提供一般就業機會給憨兒，讓他們能獲得更多的工作機會，同時更期待企業可以提供代工作業活動給予工坊的憨兒們，目前工坊內有提供代工服務，包括燈管組裝、折紙盒，囍米包裝..等，透過拆解步驟，讓憨兒根據SOP來作業，具備產能。」她也感性說道：「希望大眾能給予憨兒誠摯地微笑和謝謝，把他們當成一般人看待，對憨兒來說，那就是最珍貴的事情。」