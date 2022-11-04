「美國聯準會升息3碼」網路聲量飆 台灣12月跟進？

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文／陳盈蓉

美國聯準會在台灣時間間11月3日凌晨兩點宣布升息3碼，是自今（2022）年三月啟動升息循環以來，第四次宣布升息，基準利率將上調75個基點至3.75%-4.00%區間，截止到現在，已經升息15碼，共375個基點，讓美國原本趨近於零的利率，拉抬4個百分點。

「聯準會升息」近一週聲量近5千筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「聯準會升息」事件（時間：2022/10/28 - 2022/11/03）近一週網路聲量，共有4,957筆，市場本就預測在11月3日聯準會利率決策會議這天，會再度升息，因此一直保有討論度，而討論高峰則落在11月1日這天，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）宣布確定升息3碼，造成大量討論。

鮑爾：現在討論停止升息還太早

據外媒報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在發布會上表示，接下來兩次議息會議，不排除放緩升息速度，不過繼續升息是適當的決定，目標仍放在限制通膨盡快回到2%的水平，也提到現在討論停止升息還太早，目前，升息周期還未完成，大眾更該關注利率究竟會升至多高，還有高利率會維持多久，並進一步說明，未來會持續減少持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，另外，若有出現阻礙目標之風險，也會考慮適當地調整貨幣政策。

台灣會跟著升息嗎？央行：台灣跟美國狀況不同

對此，央行總裁楊金龍也在今（3）日針對聯準會升息回應，他表示，這次主席鮑爾在記者會上，給市場感覺又「放鷹」，市場會慢慢消化、慢慢重新預測，是否「聯邦基金利率」真的會升到5%甚至到5.25%，目前還說不準，加上美國利率上升是急速上升，這作用力後面會顯現出來，與貨幣政策作用力會有時間落後，另外，對於央行是否會在12月跟進升息，他也提到主要看通膨數據，美國狀況與台灣不同，不是說要跟隨美國。

此回應一出，投資者紛紛反諷：「台灣沒有通膨，是你的眼睛業障重」、「為了房地產，真的很可憐捏」、「楊金龍不想要升息的意思」、「早說央行不會升了鐵定步兵，台幣年底35見」、「今年底不到33我美金全換回來跪著幫政府護盤」、「通膨就算回降，物價也都回不去了」、「台灣過去兩年放任炒房，現在要全民來承擔炒房惡果啦」、「央行就繼續半碼吧」。

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再者，市場也憂心美國升息會對台股造成影響，金管會主委黃天牧則出面說明，強調升息對各國金融市場都帶來波動，不只是只有台灣會有影響，不過今年七月中，金管會祭出穩定台股措施，已對穩市有效，未來也會持續觀察股市價量表現。

目前台股現金股利加上股票殖利率達9.34%，上市營收年增9.89%，在半導體發展上，雖然經濟成長率有些微調，但還是很穩健，投資人若想投資，就是注意風險，謹慎選股。

也因早預知11月、12月會升息，保險業有幾家公司都有應對採取了重分類，淨值皆回復到正常以上，代表金管會已善盡責任重視金融市場穩定的問題，對保險市場目前情況，初步有達到穩定效果，後續會再繼續觀察。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年10月28日至2022年11月03日。