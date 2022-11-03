央行應升息抑房價？鷹派理事批：不重視房價變動是錯政策

中央銀行應大幅升息抑制房價嗎？央行今（3）日公布9月22日「理監事聯席會議議事錄摘要」顯示，鷹派理事批評，央行只重視房貸成長與集中度等指標，不重視房價的變動，這是錯誤的政策。

央行9月22日舉行理監事會議，會中鷹派、鴿派理事們對國內房價、房租及物價統計等議題有一番激烈爭論。

有理事表示，過去以來央行反覆強調抑制房價最有效的工具是租稅政策，部分研究確實也發現如此，但房價是金融穩定最重要的指標之一，這結果並不代表央行可以放任房價持續高漲不管。央行若要維持金融穩定，應須針對房價變動實施政策反應。BIS的經濟學家指出，南韓央行自去年開始持續升息，到現在南韓房價的成長率已大幅下降。然而，央行只重視房貸成長與集中度等指標，不重視房價的變動，這是錯誤的政策。

有理事則指出，央行對外刊物、內部研究報告、理事會會議資料等，均有呈現房價情勢，顯示央行密切注意房價變動。而房貸成長與集中度指標，實已反映房價變動與房市交易量變動情形。惟央行關注房價變動，不表示必須針對房價之單一指標，採取系統性回應。房價與金融穩定有關，惟影響房價因素眾多，央行因應措施為針對炒作，防範過多信用資源流向不動產市場。若房價是由基本面支撐，在不影響金融穩定前提下，不會硬抑制房價。央行因應房市風險主要是採選擇性信用管制；升息主要是因應通膨，抑制房價是附帶的。各主要國家（如美國、南韓、英國及歐元區等）的升息主要亦是因應高通膨而非房價。

另一位理事認為，今年第2季房價續漲，本次升息亦將有助於房價踩住剎車；先前央行持續對外傳遞進入升息循環的訊息，緩步升息將不致對房貸戶帶來太大的壓力，同時亦可釋出緩步採行緊縮貨幣政策的訊息。

兩位理事對房價、房租及物價統計提出看法。有位理事建議將住房成本反應在CPI上；另位理事指出，Fed主席關注房價持續上漲導致房租上漲，將使通膨隨之升高，並提及ECB多年前已考量將自用住宅房價納入其物價指數，雖迄今尚未正式取代目前物價指數的編列，但顯示除房租外，其已思考自用住宅房價上升對物價指數可能帶來的影響。

會中有監事表示，主計總處編製的台灣CPI的房租指數權數約占15%；美國房租的權數則較高，約30%多，且只限都會地區。世界各國資料均顯示房價上漲幅度高於房租上漲的幅度，房價上漲時，買房會考慮所得因素，房租物價調查則只考量價格因素。國際間物價調查的通則都是考慮同品質的物品，至於房屋品質的提高，房價的上漲等，均不在調查中。此外，主計總處並沒有做房價的調查，只有做房租的調查。目前房租確有往上的趨勢，其調查方法與國際間的調查方法一致。

有關房價納入CPI的編製，據悉此僅ECB的一項建議，且目前各國亦均未將房價直接納入CPI計算。有位理事認為，主計總處依據國際規範編製統計台灣CPI的房租指數，應予以尊重。美、日等大多數國家採租金等值法來編製CPI房租指數，通常其房租較不受房價影響，漲跌幅度較為穩定，不大偏離一般物價水準，台灣亦然。