央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

中央銀行今（3）日公布9月22日「理監事聯席會議議事錄摘要」顯示，央行理事們鷹派、鴿派立場分明，相較於多數理事認同第3季升息半碼並調升存準率1碼，也有少數「鷹」派理事跳出來疾呼應升息1碼。

央行議事錄摘要指出，會中有位理事表示，贊成存款準備率提升1碼，至於政策利率則以升息1碼較為適合，理由如下：首先，就實質經濟情勢觀之，國內就業市場及經濟成長現況與未來預期均屬穩健；預測下一季台灣景氣衰退的機率低於50%。其次，通膨方面，8月CPI年增率雖降，惟核心CPI年增率仍高。根據國際研究，若不想讓通膨持續過久，則須設法將民眾的通膨預期定錨在一個較低的水準。由於國內民生必需品價格漲幅仍高，民眾感受深，故應積極調升利率，即使1碼亦不致激進，可望降低民眾通膨預期的定錨，讓民眾可以感受央行對抗通膨的想法，藉以提高貨幣政策的可信度。

另一位鷹派理事指出，過去一年多，央行持續低估通膨，應確實檢討。直到今年3月央行才認為通膨有走高風險，並隨即升息1碼；其後國內通膨逐步攀高，惟6月只升息半碼，外加存款準備率調升1碼。這與其他國家央行的反應截然不同，且政策上的因應又回到過去長期以半碼爬行的速度升息。最近國內通膨看似有緩和跡象，但若據此認為國內通膨已有下降趨勢，恐過於樂觀。未來全球性能源價格與食物類極可能再上漲，且國內物價上升已深植大部分品項，尤其是食物類，因此通膨預期不會那麼快下降。

況且，由於部分商品價格受到政策性管制以及CPIｰ房租類低估等因素，台灣實際的通膨壓力遠高於公布的數據。只要將真實的住房成本適當反應在CPI，或價格管制放寬，台灣的通膨率即大幅上調。因此，央行切不宜認定我國通膨相對溫和，更不能因為目前通膨看似有緩和跡象，對於通膨的態度掉以輕心。更何況我國利率一直以來偏低，對於總體經濟與金融部門已造成長期的負面效果。準此，這次調升仍以半碼的速度爬行，這對於抑制通膨與消弭民眾通膨預期心理，並沒有任何幫助。而且台美利差將持續擴大，促使新台幣貶值，將進一步加深輸入型通膨壓力。

有位理事認為，國內經濟成長雖看似穩定，但工業、服務業實質經常性薪資仍呈負成長，顯示通膨影響仍大；加以每月至少購買1次及17項重要民生物資物價的漲幅均較整體CPI年增率高許多，反映通膨對薪資所得較低族群的影響較大。此外，本年第2季全國房價年增率呈雙位數，房價上升後續將影響房租，CPI各項組成項目中，房租上漲帶來的壓力亦大，且其具僵固性及持續性。

因此，須思考央行貨幣政策如何將民眾通膨預期定錨在比較低的水準。考量通膨壓力仍在，且房價持續上漲對於房租上漲、最後反映到物價的影響，基於物價穩定的重要，建議升息1碼。另就央行對民眾釋出訊息的明確度而言，不管升息幾碼，傳遞的央行態度相當明確；儘管調升存款準備率亦顯示央行緊縮貨幣的態度，但反映在資料上似不明確，且其效果須經一段期間方能顯現，故無法取代以升息凸顯央行採取緊縮貨幣政策以抑制通膨預期的態度。

相較於鷹派理事認為，必須升息1碼才能壓抑通膨預期，多數理事研判，維持半碼升息步調較為妥適。有理事表示，通膨已成為全球共同面對的問題，除日本及中國大陸外，其餘主要經濟體幾已進入升息循環。惟美國大幅升息恐提高其經濟硬著陸的風險，並造成金融市場劇烈震盪，央行無須像Fed一般激進升息。此外，考量本年台灣經濟成長率趨緩，明年可能續降；近月製造業採購經理人指數(PMI)及非製造業經理人指數(NMI)之未來六個月展望指數均已低於50榮枯線，出口成長動能亦明顯減弱。雖本年上半年通膨率上升，但下半年起緩降，明年可望降至2%以下，應屬央行可接受的通膨率範圍。若央行快速升息將加重企業及個人貸款成本負擔，造成消費者壓力，故央行升息幅度不宜過大；另調升存款準備率將可緊縮市場資金，有助抑制物價上漲壓力。因此，贊同升息半碼及存款準備率提高1碼。

另一位理事認為，當前國際不確定性因素尚存，加以俄烏戰爭持續，復考量未來情勢尚不明朗，支持央行升息，惟升息幅度不宜過大。美國大幅升息，其經濟前景令人擔憂，若美國經濟硬著陸，未來半年內，台灣投資、消費及出口均恐受其衝擊，所以贊成小幅度調升政策利率半碼。至於存款準備率調升1碼，考量當前台灣超額準備龐大，其影響將不大。

央行指出，9月理事會同意調升政策利率0.125個百分點，另全體理事一致同意調升新台幣活期性及定期性存款準備率各0.25個百分點。