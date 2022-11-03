首座全本土開發離岸風場開工 台電二期預計2025完工

台電第2座離岸風電場今（3）日正式開工動土。繼去年首座海上電場離岸風電一期加入發電行列，台電接續建置裝置容量接近一期3倍大的離岸二期。台電表示，預計2024年開啟海上工程，2025年發電商轉，屆時可年供10億度綠電，等同近24萬家戶年用電量，同時年減碳排約50萬噸。

台電今日在位於彰化鹿港的彰一開閉所西南側舉辦「離岸風電二期計畫陸上電氣室開工動土典禮」，現場由台電副總經理徐造華與承攬商富崴能源母公司正崴集團董事長郭台強、富崴能源董事長胡惠森及彰化區漁會理事長林明壽等各界貴賓，共同見證台電離岸二期工程正式開工。

徐造華表示，離岸二期計畫自2020年6月啟動，台電聯手全本土開發團隊努力克服新冠疫情、極端氣候等各種挑戰，順利完成前期海域鑽探調查、風場設計等工作，9月正式取得施工許可。

台電說明，離岸二期自2020年6月正式啟動，台電投入628.88億元，由富崴能源承攬統包工程與5年運轉維護，將設置31部9.5MW風機、裝置容量達294.5MW，今日動土的陸上電氣室由國內星能公司負責，為海上風場與併網基地彰一開閉所之間的重要中繼點，預計2024年完工。

台電指出，目前正同步進行水下基樁製造，同樣由本土團隊世紀鋼鐵及世紀風電公司協助，明年起將陸續投入海上變電站、海陸纜製造、風機製造和預組裝，預計2024年開啟海上工程，2025年9月併聯發電商轉。