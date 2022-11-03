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行政院5年將投入近千億 力挺中小企業提升競爭力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人羅秉成今上午召開行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院發言人羅秉成今上午召開行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影

行政院今（3）日於行政院會會後記者會中表示，經濟部將結合相關部會推動「中小企業整體競爭力提升方案」，於111-115年投入950億元預算經費，包含淨零碳排、數位轉型、創新加值、在地共榮等四大策略方案。

經濟部指出，隨著近期地緣政治增溫、全球產業供應鏈重組、各國加速升息抗通膨，導致全球經濟發展趨緩。在面對後疫情時代，產業發展型態已不同於以往，企業急需進行升級轉型，提升應變能力。

政府持續推動「六大核心戰略產業」、「投資台灣三大方案」等措施，其中「中小企業加速投資行動方案」已吸引844家中小企業，投資金額超過3,834億元，顯示中小企業投資動能仍強勁，政府將持續優化投資環境，加速企業全球布局、深耕台灣，加強國際鏈結合作，鞏固確保關鍵產業全球優勢，強化台灣經濟韌性。

目前台灣超過159萬家中小企業，創造920萬就業機會，中小企業是經濟發展的重要基石，也是社會安定的力量。因應今年國際整體經濟趨緩的環境變化，政府更加重視中小企業的經營發展，經濟部結合相關部會推動「中小企業整體競爭力提升方案」，於111-115年投入950億元預算經費，期能打造更多具國際競爭力的隱形冠軍，讓台灣中小企業在全球發光發熱。

方案透過跨部會協力合作，協助中小企業「淨零碳排」厚植整體綠色永續力、「數位轉型」強韌產業科技經營力，「創新加值」提高企業附加價值力，「在地共榮」打造地方繁榮幸福力。政府將持續力挺中小企業，培植創新研發能量，打造中小企業成為未來的護國山群，同時強化產業供應鏈韌性，共創臺灣經濟成長新動能，期能對區域及全球經濟復甦做出貢獻。

經濟部

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