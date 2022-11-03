女老闆變多了！中小企業女性負責人占37.2％

主計總處發布國情統計，110年底我國中小企業家數159.6萬家，其中負責人為女性者（以下簡稱女性企業）58.6萬家（占37.2％）。企業負責人性別占比差距，由106年底男大於女26.6個百分點逐年降至110年底25.6個百分點。

主計總處表示，根據經濟部統計，110年底我國中小企業家數159.6萬家（占全體企業家數98.9%），較109年底增4.7萬家或增 3.0%，其中服務業128.3萬家（占中小企業80.4％）最多，其次為工業30.2萬家（占18.9％），農林漁牧業僅1.1萬家（占0.7％）。

按負責人性別觀察，110年底負責人為女性者（以下簡稱女性企業）58.6萬家（占37.2％），男性企業99.2萬家，較109年底分別增2.0萬家（或增3.6%）及增2.7萬家（或增2.7%）；企業負責人性別占比差距，由106年底男大於女26.6個百分點逐年降至110年底25.6個百分點。

110年底各行業女性企業占比，以「其他服務業」與「住宿及餐飲業」46.8％居冠，「礦業及土石採取業」不及1/4 最低；若與106年底相較，有16個業別女性企業占比增加，其中「教育服務業」增3.6個百分點最多，僅「藝術、娛樂及休閒服務業」減2.1個百分點，「支援服務業」則持平。