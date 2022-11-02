今年1-9月我對日出口年增17.4% 電子零組件占46.2%居首

根據主計總處國情統計資料顯示，2022年1月~9月我國對日本進口增0.6%，出口增17.4%，皆以電子零組件為最大宗，進口占22.2%，出口占46.2%。

主計總處指出，依財政部海關出進口統計，我國對日本貿易向為入超，2016年~2019年入超金額維持約210億美元左右，2020年起隨新興科技應用擴展，加上國內半導體業者與回台廠商擴充產能，對原材物料與資本設備等引申需求增加，對日入超於2020年升至225億美元。

2021年持續擴大為269.1億美元，今年1月~9月自日本進口416.5億美元，較上年同期增0.6%，或增2.3億美元，對日本出口249.3億美元，年增17.4%，或增37億美元，占我國整體進、出口比重分別為12.7%及6.8%；貿易入超167.2億美元，則較上年同期減34.6億美元。

就主要貨品觀察，今年1月~9月我國自日本進口以電子零組件為最大宗，占22.2%，惟較上年同期略減0.7%；機械占19.7%，則因國內半導體廠商增購資本設備，增3.8%；化學品、基本金屬及其製品分占第三、四位，分別年增3.2%及8.6%。

對日本出口方面，電子零組件占46.2%居首，年增30.7%，主因積體電路出口增加；另基本金屬及其製品、資通與視聽產品分別年增20.4%及年減4.3%。

出、進口相抵，我對日入超主要來自機械、化學品、基本金屬等貨品；電子零組件與資通訊產品則為出超。