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新穎生醫海外參展效益顯現 營運展望樂觀

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新穎生醫（6810）今（2）日表示，美國腎臟醫學年會（American Society of Nephrology, ASN）將於明（3）日在美國佛羅里達奧蘭多採實體與線上同步登場，台北榮總腎臟科醫師將在本次年會發表新穎生醫使用產品DNlite-IVD103檢測試劑所做的研究成果。

結果指出，DNlite-IVD103不僅較現行的尿蛋白更能診斷慢性腎病變的嚴重程度，甚至可以用來診斷腎間質纖維化（tubulointerstitial fibrosis, TIF）的嚴重程度，未來有機會以非侵入式的尿液檢測取代侵入式的腎穿刺來追蹤腎組織的病理變化。此一突破性發現，可能開啟未來腎病在篩檢、治療與照護的全新模式。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，北榮的研究，在三百餘例的檢體中，除了糖尿病腎病變外，還包含來自多種其他慢性腎病變，同時具有腎穿刺的病理切片結果，以及尿液等檢體和完整的臨床資訊等。北榮醫師發表的臨床研究，是DNlite-IVD103繼9月底於地中海腎臟學會年會（MKS 2022）獲克羅埃西亞醫檢界權威Marijana Vučić Lovrenčić教授，發表可有效預測與監控一型糖尿病腎病變風險後，再次擴大其臨床應用範圍。

曾錙翎指出，北榮與克羅埃西亞的研究都是自發性的獨立研究，採用各自的分析方式所得出的結果，皆證實DNlite-IVD103是一個具預防和監控腎功能快速惡化的創新檢測試劑。DNlite-IVD103迄今已完成超過2,000位病患檢體的臨床研究，適應症涵蓋一型及二型糖尿病腎病變管理、急性腎病變早期預測監控、腎移植病患腎衰竭預測監控等，未來隨著越來越多的獨立研究出現，將會提升DNlite-IVD103在臨床情境的實用性，逐步擴大應用市場並建立應用標準，進而有機會成為腎病預防與照顧的醫療指引。

值得一提的是，Marijana Vučić Lovrenčić教授的DNlite-IVD103研究成果在地中海腎臟學會年會MKS 2022中獲得最佳口頭報告獎殊榮，她並認為在所有曾使用過的創新檢測產品中，DNlite-IVD103的重複性與再現性最佳，具有非常良好的精密度。

曾錙翎表示，Marijana Vučić Lovrenčić教授是該國意見領䄂，對當地醫檢實驗室是否採用DNlite-IVD103做為常規醫學檢測，具有扮演舉足輕重地位，透過MKS年會很高興能與她和地中海地區的醫界領袖有深度交流並建立良好互動，而會後也順利接獲數筆當地代理商訂單。

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