快訊

遭爆交往已婚男…高虹安批惡意指控名譽受損 要告周玉蔻

武漢居民收「靜默5天」訊息連夜逃離 深夜車龍堵塞畫面曝光

產業專利分析與布局競賽成果揭曉 第一名奪10萬元獎金

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
獲奬者前三名依序為「核能研究所」團隊，競賽作品為「氫燃料電池車」；「碳索 RMRI」團隊，競賽作品為「重質油轉化鋰離子電池負極碳材」；「瘋狂的細胞小將」團隊，競賽作品為「免疫細胞療法之專利分析與佈局」。智慧局提供
獲奬者前三名依序為「核能研究所」團隊，競賽作品為「氫燃料電池車」；「碳索 RMRI」團隊，競賽作品為「重質油轉化鋰離子電池負極碳材」；「瘋狂的細胞小將」團隊，競賽作品為「免疫細胞療法之專利分析與佈局」。智慧局提供

經濟部智慧局今（2）日舉辦「2022年產業專利分析與布局競賽」頒獎典禮暨成果發表，本次競賽共有62隊參賽，經過初賽及複賽，共評選出前三名與五名佳作團隊，競爭相當激烈，第1名獲獎團隊可獲得10萬元獎金並於頒獎典禮發表成果。

智慧局也邀請財團法人專利檢索中心，就「化合物半導體功率元件」及「無人機智慧飛控」兩項技術領域，分享專業的專利分析報告，讓現場參賽團隊及與會者觀摩學習；會場外也設有成果展區，展示16組複賽入選團隊專利分析與布局成果海報。

獲獎者前三名依序為「核能研究所」團隊，競賽作品為「氫燃料電池車」；「碳索 RMRI」團隊，競賽作品為「重質油轉化鋰離子電池負極碳材」；「瘋狂的細胞小將」團隊，競賽作品為「免疫細胞療法之專利分析與佈局」。

五名佳作分別為台科大專利所與業界人士組成的「騎遇機」團隊，新代科技的「新代科技」團隊、清華大學的「SonicBalloon」團隊、業界人士的「專利之「藥」見」團隊及台科大專利所的「作業交兩次都不隊」團隊(附表) ，檢索分析技術領域包括「能源零碳排」、「智慧新生活」、「製造智慧化」、「健康大未來」等面向，對相關產業技術研發有很大幫助。

本次競賽參賽者必須完成「專利檢索」及「產業分析」12小時教育訓練課程，並運用全球專利檢索系統（GPSS）的各項功能，完成產業專利分析與布局競賽報告。本次參與競賽的作品都相當精彩，競賽獲勝的關鍵，除了依產業的特性進行專利檢索，提出當前產業專利趨勢及概況，並分析產業內競爭對手的布局概況，最後總結出我國企業目前處境及可發揮的優勢。

智慧局盼透過本競賽，提供產學研各界一個專利布局與產業分析交流平台，開創產學合作契機，扎根智財種子，促進創新或研發成果之流通與運用，帶動企業深耕產業分析與專利布局。

布局 台科大 大專

延伸閱讀

分析產業專利發展 氫能車奪大獎

林佳龍團隊批講不清社宅數字 城鄉局：質疑中央湊數？

遠端預測孵化時間 新型感測器成「間諜海龜蛋」

T1聯盟／大勝回歸改披英熊戰袍 讚台啤是強大團隊

相關新聞

不只勞保 職災保險也入不敷出？ 立委要求公布精算

「勞工職業災害保險及保護法」於今年5月上路，除擴大納保對象，也提高各項給付權益。但不少立委提案指出，職災保險現行平均保險...

「雞生蛋、蛋生雞」困局 政府推都更也鬧人力荒

政府推動都更也鬧「人力荒」，內政部營建署統計至去年底，地方政府從事都更業務人力差距甚大，資源最多的台北市，加計北市都更中心共有161人；然而全台22縣市中，卻有高達九縣市僅編制一位員額，處理都更業務。

分析產業專利發展 氫能車奪大獎

氫能車專利研究大放異彩！經濟部「產業專利分析與布局競賽」2日公布前三名，依序由研究氫燃料電池「核能研究所」、探索電池負極「碳索RMRI」與聚焦細胞免疫療法的「瘋狂的細胞小將」獲獎。得到冠軍的團隊「核能

新聞有價是共識 Google明將與新聞業者展開對話

新聞媒體議價進度到哪？數位發展部今（2）日列席交通委員會時指出，先前提到有關大型數位跨境平台與國內新聞業者進行對話的首次...

中階技術人力成效差 勞長：雇主多觀望 明年會有進展

「移工留才久用方案」今年4月底上路，只要是在台工作滿6年以上的移工，或取得我國副學士學位以上的僑外生，符合薪資與技術條件...

薪資追不上房車雙貸增幅！ 近10年房貸得多揹213萬元

買房、買車都是大筆消費支出，而市場進入升息循環，貸款壓力恐增大，據樂屋網統計聯徵中心資料，近10年房車雙貸的人數增加18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。