產業專利分析與布局競賽成果揭曉 第一名奪10萬元獎金

經濟部智慧局今（2）日舉辦「2022年產業專利分析與布局競賽」頒獎典禮暨成果發表，本次競賽共有62隊參賽，經過初賽及複賽，共評選出前三名與五名佳作團隊，競爭相當激烈，第1名獲獎團隊可獲得10萬元獎金並於頒獎典禮發表成果。

智慧局也邀請財團法人專利檢索中心，就「化合物半導體功率元件」及「無人機智慧飛控」兩項技術領域，分享專業的專利分析報告，讓現場參賽團隊及與會者觀摩學習；會場外也設有成果展區，展示16組複賽入選團隊專利分析與布局成果海報。

獲獎者前三名依序為「核能研究所」團隊，競賽作品為「氫燃料電池車」；「碳索 RMRI」團隊，競賽作品為「重質油轉化鋰離子電池負極碳材」；「瘋狂的細胞小將」團隊，競賽作品為「免疫細胞療法之專利分析與佈局」。

五名佳作分別為台科大專利所與業界人士組成的「騎遇機」團隊，新代科技的「新代科技」團隊、清華大學的「SonicBalloon」團隊、業界人士的「專利之「藥」見」團隊及台科大專利所的「作業交兩次都不隊」團隊(附表) ，檢索分析技術領域包括「能源零碳排」、「智慧新生活」、「製造智慧化」、「健康大未來」等面向，對相關產業技術研發有很大幫助。

本次競賽參賽者必須完成「專利檢索」及「產業分析」12小時教育訓練課程，並運用全球專利檢索系統（GPSS）的各項功能，完成產業專利分析與布局競賽報告。本次參與競賽的作品都相當精彩，競賽獲勝的關鍵，除了依產業的特性進行專利檢索，提出當前產業專利趨勢及概況，並分析產業內競爭對手的布局概況，最後總結出我國企業目前處境及可發揮的優勢。

智慧局盼透過本競賽，提供產學研各界一個專利布局與產業分析交流平台，開創產學合作契機，扎根智財種子，促進創新或研發成果之流通與運用，帶動企業深耕產業分析與專利布局。