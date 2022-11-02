分析產業專利發展 氫能車奪大獎

氫能車專利研究大放異彩！經濟部「產業專利分析與布局競賽」2日公布前三名，依序由研究氫燃料電池「核能研究所」、探索電池負極「碳索RMRI」與聚焦細胞免疫療法的「瘋狂的細胞小將」獲獎。得到冠軍的團隊「核能研究所」表示，電解質、電極等研究是氫能車研究可以突破的方向。

經濟部智慧財產局舉辦產業專利分析與布局競賽，盼能促進創新或研發發展成果之流通與運用，帶動企業深耕產業分析與專利布局。智慧財產局副局長廖承威說，今年有62個團隊報名，共選出前3名與5名佳作，探索議題包括腫瘤藥物、板金領域機器人等。

電池技術是強項

「核能研究所」進行氫燃料電池車的專利分析，榮獲第一名，獎金共有10萬元。研究員蕭子訓說，台灣氫能發展聚焦於工業應用，在氫能車領域的著墨相對稀少，但當世界都在做氫能車的時候，台灣也應該考量從什麼角度切入。

研究團隊表示，我國中長期的研究方向為「電池組件製程」與「電池組件的關鍵技術」，可以就台灣拿手的電解質、電極與電池堆疊等技術，作為突破的方向，達成降低成本與量產的功效。

「碳索RMRI」則是研究「重質油轉化鋰離子電池負極碳材」的專利分析。獲獎團隊表示，該技術有助於協助石油產業的能源轉性，降低碳排放。成員何啟誌說，期盼該專利分析的研究不僅是分析，更能讓中油找到更新的研究方向，並且於中油扎根。

台積電專利多

除了獲獎團隊的技術之外，本次頒獎典禮也針對近期熱門的半導體議題進行分析演講，主講人許哲瑋表示，因應高頻、高功率應用的需求，化合物半導體已成為全球發展的大趨勢，透過專利檢索與專利分析的方式，剖析該類半導體的專利技術的發展狀況。

他說，各國地區的專利數量以美國地區最多，其次為中國與日本，尤其中國因為國家政策影響，使得化合物半導體相關專利大幅增加。而專利權人分析中發現，不僅產業界，包括軍事、國家政策單位與銀行都持有不少專利權。

許哲瑋也指出，台灣擁有最多相關專利的公司依次為台積電（1420件）、台達電（192件）與聯華電（148件）。

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