新聞有價是共識 Google明將與新聞業者展開對話

新聞媒體議價進度到哪？數位發展部今（2）日列席交通委員會時指出，先前提到有關大型數位跨境平台與國內新聞業者進行對話的首次會議，將在明天（3日）展開，主要是Google會先邀請媒體來進行討論。

民進黨立委林楚茵指出，先前數位部有提到會在一個月內安排大型數位跨境平台業者與新聞業者進行分潤機制對談，時間出來了嗎？另外先前在澳洲就曾發生過Google揚言要退出澳洲市場，加拿大則是在提出相關的機制後，Meta也提出說要封鎖加拿大分享的機制，言下之意就是使用者在他們手上。

林楚茵也說，從目前的調查結果也顯示出來，已經有52%民眾開始轉往從數位平台接收新聞訊息，其中臉書有30%、Google有13%，如果是Google+YouTube更達33%，數位部是否就是請這些業者來進行對談呢？而這些業者出席討論的層級到哪呢？會不會談到最後母公司一聲令下就出現放棄台灣市場的狀況？

唐鳳表示，目前調查的狀況也是發現新聞來源最大宗的確實是Google+YouTube，第二大的就是Meta的臉書。

數位產業署副署長林俊秀表示，目前數位部的立場就是希望這些大型的數位平台可以跟國內的新聞媒體有一個對等的溝通，目前接收到的消息就是Google會朝這方面發展，11月3日會找電子媒體跟平面媒體，主要是邀請主流的跟中小型的媒體一起對話，數位部也會派員參與。

那針對網路媒體的部分是否也會找？唐鳳表示，紙本媒體會由文化部邀、NCC就會邀集廣電媒體，這場的會議主要也是Google想要先了解實際狀況，所以Google也會有自己邀請媒體來參與，其實Google也有自己的大數據分析，他們會按照他們自己的數據庫來邀請媒體。

唐鳳說，數位部一直有跟大型平台接洽，目前獲得的消息就是，可能在談判過程還是需要一點時間，但平台也有發現媒體的出席率還算踴躍，且目前平台給的回饋都是相當正面的發展，他們也願意展開對話，並沒有像國外那樣威脅退出市場的事情，他們也相當肯定新聞業的公益等等

林楚茵也提到，現在最擔心的就是，雖然這些企業在台灣都設有公司，但其實很大部分的業務都還是由母公司處理，例如臉書在台灣的公司就只處理文書，廣告業務還是要回到美國母公司，最怕就是即便展開對話，最後又被母公司打槍，希望數位部能避免這樣的狀況發生。

唐鳳對此也表示，「沒有問題」。