薪資追不上房車雙貸增幅！ 近10年房貸得多揹213萬元

買房、買車都是大筆消費支出，而市場進入升息循環，貸款壓力恐增大，據樂屋網統計聯徵中心資料，近10年房車雙貸的人數增加18,482人，增幅達30.9%，除了2019年、2020年遇上車貸申請數量減少，因而造成房車雙貸人數略減之外，房車雙貸的人數幾乎每年都在成長。

若觀察房車雙貸的貸款金額，近10年房貸增加213萬元，增幅高達55.7%，車貸增加約18萬元，增幅為40%，相比主計總處統計的每月工業及服務業總薪資，10年來卻僅增加14,754元，薪資成長約34%，仍不及房、車貸款的增加幅度。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，由於市區精華地段的房屋通常單價較高，有些買方在購屋時，會選擇購買距離市區稍遠一點的地方，可能房價更能負擔，此時若不能仰賴捷運、公車等大眾運輸工具通勤，可能就要考慮購車代步，因而讓房車雙貸的族群數攀升。

洪安怡提及，目前進入升息循環，房車雙貸的人，負擔只會更加沉重，有貸款資金需求的民眾，要謹慎考量手上資金運用，倘若真的遭遇資金周轉困難，可考慮房貸先採用寬限期的方式，優先還款利率較高的車貸，以降低還款壓力，避免信用出狀況。