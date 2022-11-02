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全球綠能ESG指數 近日重拾攻勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一周各國際市場指數表現
近一周各國際市場指數表現

美國10月26日公布前一周原油出口數字創紀錄，帶動油價走揚，傳統能源價格維持高昂持續利好綠電相關概念股，富邦ESG綠色電力(00920)ETF追蹤的ICE FactSet全球綠能ESG指數自10月20日至31日大漲10.07%。該ETF經理人洪珮甄表示，綠電產業在政策驅動下，長期上行趨勢明確，短線投資人可就近期財報激勵與情緒反轉時點進行波段操作，長期投資人亦可進場佈局，以獲得長期能源轉型投資收益。

時序逐漸邁向冬季，傳統熱燃油需求旺季即將到來，加上俄烏戰爭開戰已九個月，所導致的能源危機問題更加嚴峻。國際能源署(IEA)近期表示，全球液化天然氣的供應吃緊，再加上產油國減產，將加速能源轉型朝向綠色能源的發展，而歐洲各國降低對俄羅斯能源依賴的問題也更加迫切，能源相關政策也持續出台利多不斷。綠色能源將是未來能源發展的主流趨勢，相關產業市場脈動與投資標的在長期投資上相當值得留意。

洪珮甄表示，ICE FactSet全球綠能ESG指數經過9月中旬回調後，近日重拾攻勢，表現更優於大盤，由於正值財報周，相關成分股在優異財報數字陸續公布下，支持漲勢，如第一大成分股美國最大太陽能微型逆變器廠商Enphase Energy, Inc.，10月25日美股盤後公布第3季財報，表現優於市場預期，主要受益於全球需求的持續強勁(尤其在歐美地區)，推升第3季營收創下新高，季營收則從3.5億美元攀升至6.3億美元，優於分析師預計的6.1億美元，同時上調第4季的財測，第4季收入預測為6.8億美元至7.2億美元，亦優於過去市場的預測值。整體來看，該公司今年以來表現逆勢大漲40%以上。

此外，第二大成分股—韓國電動車電池領導大廠Samsung SDI 10月26日公布第3季營收與營利，皆優於分析師平均預期，創歷史新高。其營業利潤為5,658.8億韓元，同比增長52%，優於彭博預期值4,758.3 億韓元。銷售額達5.37萬億韓元，同比增長56%，亦優於市場預期的5.19萬億韓元。整體來看，今年以來股價表現仍有正報酬，顯著優於收跌的大盤表現。

顯示在金融市場動盪、景氣出現疑慮之際，太陽能及新能源動車等綠電相關趨勢產業，基本面仍相對具備支撐，表現有望優於大盤表現。洪珮甄說，在國際股市跌深之際，基於未來長期趨勢利多，投資人可逢低分批或定時定額進場做適度布局，以掌握未來趨勢表現。

財報 韓元

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