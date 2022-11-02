不只勞保 職災保險也入不敷出？ 立委要求公布精算

「勞工職業災害保險及保護法」於今年5月上路，除擴大納保對象，也提高各項給付權益。但不少立委提案指出，職災保險現行平均保險費率為0.2%過低，導致入不敷出，預估每年逆差約20億元，將影響勞職保及保護預防與重建等相關經費，因此提案凍結相關預算。

立法院衛環委員會今審查勞動部預算。國民黨立委蔣萬安、民進黨立委黃秀芳等提案指出，災保法制定目的之一是為扭轉過去職災保險費率低下及「量入為出」思維惡性循環的結果，施行後應以「量出為入」思維規畫施政、預算並據以精算費率。

提案指出，勞動部雖已精算職災保險平衡費率應為0.3833%，尚未據以公布施行，然現行平均保險費率僅0.2%，兩者相差0.1833個百分點，使基金每年保費收入不敷各項保險給付約20億元，將影響勞職保及保護基金財務狀況。多名立委要求勞動部提早公布最新精算後最適平均費率及完整財務報告書。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示將審慎處理職災保險費率。立委則同意改成主決議。