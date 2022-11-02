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台積電訊息頻傳 王美花「四兩撥千金」強調是廠商商業行為
「護國神山」台積電（2330）近期訊息頻傳，包括下月舉行「首批機台移機典禮」傳出將邀請美國總統拜登出席，也傳出1奈米先進製程將落腳桃園。對於提問，經濟部長王美花今（2）日「四兩撥千金」地答覆，均強調是廠商商業行為，交由廠商自行對外說明。
台積電美國亞利桑那州5奈米廠12月將舉行「首批機台移機典禮」，傳出美國總統拜登、美眾議院議長裴洛西等均將出席。王美花表示，因為是私人公司典禮，應該由主辦方自己決定，我們沒有太多評論，但她透露自己不會出席，因為立院還有相當多業務。
另外，桃園市長鄭文燦及桃園市民進黨候選人、立委鄭運鵬均透露，台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭園區；台積電日前回應，設廠地點選擇有諸多考量因素，公司不排除任何可能性，並持續評估在台適合半導體建廠用地，一切以公司正式對外公告為主。
王美花今日則說，台灣是全球最重要生產基地，台積電也提到會在先進製程部分繼續在台灣投資；台積電要繼續投資，政府當然要做相關準備，經濟部會負責在水電部分進行規劃，國科會會就園區的部分做規劃；至於個別的具體投資行為由廠商自己來做說明。
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