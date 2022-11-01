不景氣將來襲？內需及製造業無薪假緩步增加

勞動部今（1）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有2,620家、17,215人實施無薪假，較上期增加127家、963人，內需產業和出口導向製造業皆呈緩步上升走勢，是否全面性受到不景氣衝擊，值得關注。

各業中，製造業、支援服務業（含旅行社）、以及批發零售業等無薪假情勢呈緩步上升，和上一期相較，分別增加308人、295人、及162人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這一期製造業中有一些小型汽車零組件、工具機廠商通報實施無薪假，經了解，這些都是出口導向、主要是訂單減少，已請經濟部進一步協助產業。他坦言，整體製造業無薪假情勢是緩步升溫。

至於內需產業，0+7邊境開放措施已上路，但仍有小型旅行社接續實施無薪假外，批發零售業、運輸倉儲業、及住宿餐飲業亦呈微增走勢，反映邊境開放商機尚未完全復甦。

黃維琛觀察，10月中開放邊境，大型的旅行社已經停止實施減班休息，但整體旅遊量能恢復需要時間，航空公司也尚未完全恢復航班；預期在新曆年、農曆年等假期旅遊會有比較明顯的需求。

黃維琛認為，短期無薪假的統計數字雖有一些浮動，但若以每個月觀察，無薪假情勢是呈現階梯式往下的情況；隨著疫情趨緩，開放是大趨勢，可預見內需產業無薪假情勢有望持續向下走。

根據統計，各業中，目前實施無薪假以支援服務業（含旅行社）的7,892人最多，製造業4149人次之，批發零售業1,556人排第三。