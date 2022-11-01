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解決多年爭議！經濟部所屬事業將夜點費納入計算退休金

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

國營事業須有夜間輪班人員配合24小時運轉操作，早年即有針對員工發放「夜點費」，但長期未納入計算退休金而惹議，行政院於10月27日同意經濟部所屬事業將夜點費納入計算退休金，並於今（1）日生效，解決多年事端。

經濟部表示，國營事業須有夜間輪班人員配合電廠、煉油廠、天然氣廠及石化廠等生產單位24小時運轉操作，為體恤這些輪班人員夜間辛勞，各事業早年即有為這些員工準備宵夜或點心，並於1948年改以現金發放「夜點費」，因其係屬「勉勵與慰勞」性質，故歷來各事業未將「夜點費」納入計算退休金。

經濟部進一步表示，隨著經濟情勢發展，社會對於夜點費的看法已逐漸改變，勞動部於2005年修正勞基法施行細則，刪除「夜點費非屬工資項目」規定。

而以往法院雖有認定「夜點費非屬工資」之判決，近年來，司法實務見解亦已漸趨認定「夜點費應納入計算退休金」，經濟部經多次開會研商獲致共識後，報請行政院同意將夜點費納入計算退休金。

夜點費納入計算退休金之作法亦已獲得各事業工會一致支持，預計經濟部所屬4家事業約有1萬2千名現職輪班人員，以及3,400名已退休五年之人員將一併適用。

經濟部強調，夜點費納入退休金之作法初期雖會造成四家事業未來每年增加約7,000萬元退休金支出，但隨著勞動舊制人員逐年退休，每年增加之退休金支出可望降至4,000萬元，且可避免勞資長年持續爭訟，有助提振夜間輪班基層人員的士氣，使各事業勞資關係更趨良好。

退休金 經濟部

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