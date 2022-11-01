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10月PMI微升仍緊縮 張傳章：旺季不旺、悲觀中有微光

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中經院今日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整微幅回升0.5至45.4，連續四個月緊縮。示意圖。圖／聯合報系資料照片
中經院今日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整微幅回升0.5至45.4，連續四個月緊縮。示意圖。圖／聯合報系資料照片

中經院今（1）日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整微幅回升0.5至45.4，連續四個月緊縮。不過，製造業已連續六個月回報未來展望緊縮，指數下跌3.5至24.8，為創編以來最快緊縮速度。

中經院院長張傳章表示，電訪廠商結果感受到「旺季不旺」，還有中國二十大後持續清零且未明確提出財經政策，電子上游、鋼鐵、塑化業者，持續由供給面調節存貨，裁減資本支出，導致原物料價格跌幅趨穩跟回升，不過終端需求還是沒有好轉，使得中下游業者承受資金斷鏈、成本攀升的壓力，部分電子、工具機產業，已開始進行無薪假，對未來看法相對不是那麼樂觀。

張傳章指出，10月PMI微幅回升，主因是領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續七個月緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數回升5.1至42.8。

面對今年第4季和明年上半年景氣，張傳章提醒，全球整個終端需求都往下，台灣一定要小心因應，尤其近來各科技大廠陸續下修明年的資本支出，確實會對明年的經濟成長動能產生疑慮。

張傳章指出，目前電子業情況差異仍大，但庫存有下降是好事，美國晶片禁令也會對我國半導體業者產生衝擊，但衝擊力道究竟有多大？則需持續密切觀察。

不過，張傳章強調，悲觀中還是有看到一些「微光」，像是新增訂單指數比上個月上升5.1，生產數量指數上升雖不多，但也有0.8。存貨指數部分也是持續下降，10月降了3.3，但是不是落底了？張傳章認為，也許還不是，但這已是一個跡象，只是這次去庫存的時間可能會稍微拉長，主要還是需求端疲軟，目前只是從供給端在調整，若需求端沒上來，存貨調整就要花比較多時間。

在台灣非製造業經理人指數（NMI）部分，則是中斷連續三個月的擴張，10月指數跌2.2至50。

中經院今（1）日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整微幅回升0.5至45.4，連續四個月緊縮。不過，製造業已連續六個月回報未來展望緊縮，指數下跌3.5至24.8，為創編以來最快緊縮速度。 圖／中經院提供
中經院今（1）日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整微幅回升0.5至45.4，連續四個月緊縮。不過，製造業已連續六個月回報未來展望緊縮，指數下跌3.5至24.8，為創編以來最快緊縮速度。 圖／中經院提供

製造業 景氣

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