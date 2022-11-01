10月製造業PMI微升至45.4％ 未來半年展望創編以來最快緊縮

中經院今天發布10月製造業採購經理人指數(PMI)，經季節調整後，雖連續4個月緊縮，但本月指數微幅回升0.5個百分點至45.4%。但製造業對未來六個月展望指數持續下跌3.5個百分點到24.8%，仍是創編以來最快緊縮速度。

中華經濟研究院長張傳章指出，經理人電訪結果明顯發現「旺季不旺」，且中共二十大會議沒有給市場振奮消息，終端需求端看不到明顯的恢復，電子上游、塑化業者，持續從供給面調整存貨，縮減資本支出，加上終端需求仍未好轉，使中下游業者承受資金斷鏈與成本攀升壓力，電子與工具機產業者都開始有部分企業，因訂單下滑壓力造成開始放無薪假，對未來看法相對都不是那麼樂觀。

PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨緊縮。其中領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續7個月緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數回升5.1個百分點至42.8%；經季調後的生產指數回升0.8個百分點44.6%，連續第4個月緊縮。

另外，製造業對未來六個月展望已經連續6個月回報緊縮，且指數下跌3.5個百分點至24.8%，為創編以來最快緊縮速度。中經院副院長王健全指出，雖然新增訂單有稍微回升是好現象，但未來6個月擴散指數，創下創編以來最快緊縮速度，這必須要小心。

10月製造業六大產業全數回報PMI緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業（38.8%)、電子暨光學產業(40.5%)、基礎原物料產業(43.0%)、交通工具產業(46.4%)、食品暨紡織產業(48.8%)與化學暨生技醫療產業(49.7%)。

六大產業全數回報未來六個月展望呈現緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業（18.3%)、電子暨光學產業（%）、基礎原物料產業(23.9%)、交通工具產業(26.0%)、化學暨生技醫療產業(31.8%)與食品暨紡織產業(32.7%)。

10月未季調台灣非製造業經理人指數（NMI)中斷連續3個月的擴張，指數續跌2.2個百分點轉為持平的50.0%，八大產業NMI，五大產業呈現緊縮，依緊縮速度排序為運輸倉儲業（38.9%)、批發業(39.2)、金融保險業(42.0%)、營造暨不動產業(49.2%)與資訊暨通訊傳播業(49.3%)。只有三大產業回報擴張，依序是零售業(62.8%)、教育暨專業科學業(56.1%)與住宿餐飲業(51.3%)。

非製造業未來六個月展望也連續7個月緊縮，指數續跌7.5個百分點至33.6%，為2020年6月以來最快緊縮速度。