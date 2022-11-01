邊境解封後經濟復甦時間點？勞資都說要到這時

各方期待疫情邊境解封後，企業經營可以回復正軌，但yes123求職網調查顯示，企業預估最快至少需要7.4個月，才有可能恢復到「疫情前」的營運狀況；至於經濟復甦時間，勞資都認為要到明年第二季以後。

yes123求職網調查發現，評估從前年肺炎疫情爆發到現在，對勞方職涯發展「利弊得失」的總效應：有52.3%認為「弊大於利、失多於得」；有44.6%認為「利弊、得失兩平」；僅3.1%認為「利大於弊、得多於失」。

從資方角度來看，在全面性「邊境解封」後，企業預估最快至少需要7.4個月，才有可能恢復到「疫情前」的營運狀況；其中甚至有23.8%的公司認為，其實需要「1年(含)以上」。

至於邊境解封後何時經濟可以復甦，勞方比較看好的「正式經濟復甦」時間點，依序是：「明年第二季開始」(28.4%)、「明年第四季開始」(21.6%)、「明年第一季開始」(18.8%)，以及「今年第四季開始」(17.4%)、「明年第三季開始」(13.8%)。

若以企業角度預估，在邊境解封後，資方比較看好的「正式經濟復甦」時間點，又依序是：「明年第二季開始」(29%)、「明年第一季開始」(24.8%)、「今年第四季開始」(20.2%)，以及「明年第四季開始」(15.2%)、「明年第三季開始」(10.8%)。

解讀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，雖然企業仍「保守謹慎」看待明年市況，招募動作視疫情變化，將採取「滾動式調整」，例如觀察出入境人數，觀光人潮回流狀況，不過仍看好解封後的勞動市場，持續處於「事求人」狀態，缺工嚴重的行業，呈現「價量齊揚」榮景：起薪增加，職缺數也增加。