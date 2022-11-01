快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

沈榮津：台灣需超前部署 拚成高科技研發等四大中心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院副院長沈榮津今（1）日指出，未來台灣要順著國際發展趨勢超前部署，升級轉型，打造台灣成為台灣高科技研發、高階製造、半導體先進製程跟綠能發展的四大中心。

沈榮津今日出席第76屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮致詞時表示，這兩年多來國人與政府一起艱辛抵抗疫情，終於在10月13日放寬入境規定，免居隔0+7，穩健開放國境，和各國逐漸往來，台灣人民終擺脫疫情的陰霾，邁向正常的生活，百工百業也將活絡起來。

沈榮津也說，同時也要感謝商總協助政府施政，多年來商總一直是政府跟業界之間溝通的橋樑，讓業界對政府的施政措施有更多的了解跟落實，今日的各位得獎者不僅是在各個領域表現傑出，也不忘善盡企業的社會責任。

沈榮津說，政府為了優化投資環境，深化業者技術能量，這幾年來持續協助台商落實高階製造技術及減碳計畫，行政院同意投資台灣三大方案再延長三年，迄今已經1,269家通過審核，投資金額超過1.8兆，創造14萬個就業機會，打造台灣成為全球高科技研發中心，台灣也因為疫情控制得宜且具備全球半導體關鍵地位，高市值的研發能力、絕佳創新能力、完整製程管理制度等優勢，已經成功吸引30個國際大廠在台灣設置研發中心，使台灣成為高階的製造中心，搶佔全球供應鏈的核心地位，並加速導入5G AI應用，透過深化製造業的穩定整合帶動產業的智慧化、數位轉型創新應用。

不過，沈榮津也說，要成為半導體的先進製造中心，除了提供水電土地等優質基礎投資環境，將強化租稅優惠鼓勵研發、鬆綁延攬人才法規、設備及材料在地化生產等策略方向，全力支持國內半導體產業發展。未來台灣要順著國際發展趨勢超前部署，升級轉型，打造台灣成為台灣高科技研發、高階製造、半導體先進製程跟綠能發展的四大中心。

最後，沈榮津說，政府將共同努力，把握全球供應鏈契機，讓台灣製造成為全球產業關鍵力量，把台灣長遠經濟發展打下厚實基礎，更重要的是藉由創新商業模式、全球布局行銷，以及強化國際鏈結，讓台灣占有供應鏈的關鍵地位，成為經濟成長的重大貢獻來源。

沈榮津 半導體

延伸閱讀

台股近日殺聲隆隆 謝金河：總統問「股市怎麼了？」

相關新聞

慘！三大政府退休基金合虧6165億元 光9月就大虧逾2300億

全球經濟成長趨緩、股災蔓延，根據勞動部勞動基金運用局、銓敘部公務人員退撫基金管理委員會發布最新資訊，截至今(2022)年...

10月PMI微升仍緊縮 張傳章：旺季不旺、悲觀中有微光

中經院今（1）日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整微幅回升0.5至45.4，連續四個月緊縮。不過，...

經濟部：國營事業員工夜點費納退休金 退休5年也適用

油電等國營事業輪班人員「夜點費」未納入退休金計算，長年下來勞資爭議頻傳；經濟部官員透露，行政院已同意經濟部所屬事業將夜點...

10月製造業PMI微升至45.4％ 未來半年展望創編以來最快緊縮

中經院今天發布10月製造業採購經理人指數(PMI)，經季節調整後，雖連續4個月緊縮，但本月指數微幅回升0.5個百分點至4...

有薪產檢假多2天 雇主可向勞保局申請補助

勞動部今天表示，今年初開始，有薪產檢假、有薪陪產檢及陪產假天數皆由5天增加為7天；兩假別增加的2天，雇主可向勞保局申請補...

台灣中油：11月桶裝瓦斯價格續凍漲

台灣中油公司宣布自明（2）日凌晨零時起，11月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。