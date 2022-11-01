沈榮津：台灣需超前部署 拚成高科技研發等四大中心

行政院副院長沈榮津今（1）日指出，未來台灣要順著國際發展趨勢超前部署，升級轉型，打造台灣成為台灣高科技研發、高階製造、半導體先進製程跟綠能發展的四大中心。

沈榮津今日出席第76屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮致詞時表示，這兩年多來國人與政府一起艱辛抵抗疫情，終於在10月13日放寬入境規定，免居隔0+7，穩健開放國境，和各國逐漸往來，台灣人民終擺脫疫情的陰霾，邁向正常的生活，百工百業也將活絡起來。

沈榮津也說，同時也要感謝商總協助政府施政，多年來商總一直是政府跟業界之間溝通的橋樑，讓業界對政府的施政措施有更多的了解跟落實，今日的各位得獎者不僅是在各個領域表現傑出，也不忘善盡企業的社會責任。

沈榮津說，政府為了優化投資環境，深化業者技術能量，這幾年來持續協助台商落實高階製造技術及減碳計畫，行政院同意投資台灣三大方案再延長三年，迄今已經1,269家通過審核，投資金額超過1.8兆，創造14萬個就業機會，打造台灣成為全球高科技研發中心，台灣也因為疫情控制得宜且具備全球半導體關鍵地位，高市值的研發能力、絕佳創新能力、完整製程管理制度等優勢，已經成功吸引30個國際大廠在台灣設置研發中心，使台灣成為高階的製造中心，搶佔全球供應鏈的核心地位，並加速導入5G AI應用，透過深化製造業的穩定整合帶動產業的智慧化、數位轉型創新應用。

不過，沈榮津也說，要成為半導體的先進製造中心，除了提供水電土地等優質基礎投資環境，將強化租稅優惠鼓勵研發、鬆綁延攬人才法規、設備及材料在地化生產等策略方向，全力支持國內半導體產業發展。未來台灣要順著國際發展趨勢超前部署，升級轉型，打造台灣成為台灣高科技研發、高階製造、半導體先進製程跟綠能發展的四大中心。

最後，沈榮津說，政府將共同努力，把握全球供應鏈契機，讓台灣製造成為全球產業關鍵力量，把台灣長遠經濟發展打下厚實基礎，更重要的是藉由創新商業模式、全球布局行銷，以及強化國際鏈結，讓台灣占有供應鏈的關鍵地位，成為經濟成長的重大貢獻來源。