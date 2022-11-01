詹文男vs吳思華 為台灣產業創新轉型探索新路徑

「數位轉型學院」院長詹文男，曾在「向大師致敬」特輯訪問吳靜吉及范錚強兩位教授，本周將訪問吳思華。曾經擔任教育部長的吳思華，是國內策略管理領域著名的學者，經歷相當豐富。

他是政大科技管理研究所創所所長，還創辦了「創造與創造力研究中心」。現在是政治大學講座教授、台灣社企學會創新創業協會的理事長，曾擔任過政大商學院的院長、行政院科技顧問、政大校長，以及教育部長。其著作《策略九說》，幾乎是修習策略管理的學生必讀教科書。

兩位大師首先談到，台灣產業到底面臨什麼樣挑戰？瓶頸在哪？根據吳思華對台灣產業的觀察，台灣長期是以製造代工作為主要的模式，有效率的把高品質的東西生產出來，這是我們的優勢。而除了讓成本跟品質都達到要求，還可以逐年降低成本，這是台灣企業經營最大的特色。但此時此刻，全世界的總體環境、科技、生態及消費市場都已產生重大的改變，所有企業都在尋求轉型，台灣產業也不例外。

怎麼去看世界的宏觀變化，再從宏觀變化裡面找到新的機會跟定位，是所有的產業都需要思考的課題。全球環境宏觀的變化可以從四個面向體會。第一個當然就是「科技」，除了大家常在媒體裡看到「數位轉型」這個名詞以外，還會聽到 AI、工業4.0、區塊鏈，或者現在流行講的元宇宙。科技進步的快速，正在崩解整個產業。

其次，新的價值系統正在形成。1999年WTO在西雅圖開會的時候就開始有了反商、反全球化的風潮。這幾年又逐漸有共享經濟的概念，還有對ESG的重視。川普擔任總統後，更對全球化的概念開始重新思考。「ESG 就是對反商的回應」。

再者是新世代的崛起。現在的年輕人，跟上一輩的年輕人想做的及能做的完全不同，對於整個世界的期待也不一樣。而超高齡社會的來臨，也形成一個重要的市場機會，如何去回應新時代新世代的需求與期望，不僅是產業，也是國家發展的重要議題。

最後是企業社會角色的改變。過去是追求利潤極大化，但新時代對企業有更多不同角色的期待，社會責任，環境生態保護及公司治理，需對所有利益關係人負責。如何去重新建構企業的生態，是一個非常重要的趨勢。

吳思華也提及，過去其在學校服務的時候，曾經預測台灣遲早要退掉50所大學，當時大家覺得危言聳聽，但到現在大概沒有人會否認。這個趨勢會出現，就是少子化的結果。這也讓我們必須重新思考，如何讓每一個孩子的價值都能夠更充分的發揮。而在少子化以外，同時出現的是高齡化，甚至超高齡化的社會現象，它所代表是，除了需要關注照護健康的議題以外，因為大家更長壽，因此也要注意中年轉業或是中年再創業這樣的議題。因為在未來台灣產業經濟發展的過程中，高齡者應視為另外一個重要的投入者，而不只是我們想像的被照顧者。

而因為疫情，也讓人們重新的去思考個人與自然的關係，以及個人與家庭的關係，而這樣的省思正在改變人類的整體生活風貌，也產生了巨大，且跟過去不同的市場機會。因此，當我們在探索未來產業轉型的方向時，這也是需要一起探討的面向。