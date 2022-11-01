疫後83%企業打算徵才 非主管起薪37K、主管5.3K

隨著疫情衝擊淡化，企業端招募意願也明顯提高，yes123求職網調查顯示，高達83.1%的企業表示，在10月13日全面性「邊境解封」後有「徵才計畫」。平均而言，預計釋出18.1個工作機會。但調查顯示，無論是主管職或非主管職，資方開出的平均薪資條件都與勞方端有差距，為了解決缺工問題，資方表示「最高」願意再增加9.1%。

對於急徵人才，在可複選情況下，有六成(60.2%)企業鎖定「行(產)業資歷」在「超過1年～3年不到」的；徵求「3年以上～6年不到」的，則佔了51.3%；想招募「1年(含)以下」的，也佔了31.5%。

企業開出的月薪條件，針對「非主管職」的缺，平均落在36,851元；不過與「轉職者期望值」41,848元相比，大約是打了「八八折」。而針對「主管職」的缺，平均則開出53,155元；但與「轉職者期望值」58,121元相比，大約為「九二折」。

只是如果資方開出的薪酬條件，與勞方期望的落差過大，恐怕將面臨持續找不到人的窘境！本次調查就發現，如果解封後有徵才計畫，其中高達83.3%的企業坦言，目前屬於「缺工狀態」；而且這當中又有36.4%的公司指出，其實人力達到「異常吃緊」的狀態。

若以「行業別」分析，目前「最缺工」的依序是：「餐飲住宿與休閒旅遊業」(95.3%)、「運輸與物流倉儲業」(93.7%)、「批發零售與貿易業」(91.3%)。

為了解決缺工問題，針對釋出的相關職缺，資方也表示，平均待遇「最高」願意再增加9.1%。

以「職位」觀察，目前人手短缺狀況，又依序為：63%屬於僅「非主管職」有「缺工狀態」；27.8%屬於「主管職」與「非主管職」都有「缺工狀態」；9.2%屬於僅「主管職」有「缺工狀態」。等於「主管職」有缺人的公司，共佔37%；「非主管職」有缺人的公司，合計更高達90.8%。

若以「職務別」來看，前五大缺工人員依序為：「業務或銷售人員」(33.7%)、「客服或門市人員」(31%)、「產線作業人員」(28.3%)，以及「藍領技術型人員」(26.6%)、「財務會計人員」(23.2%)。