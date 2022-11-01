何時才能迎來經濟復甦？ 勞資多認為「這時候」有機會

全面性「邊境解封」後，大約何時才有可能恢復到「疫情前」的營運狀況？根據yes123今（1）日發布的最新調查顯示，企業預估最快至少需要7.4個月，才有可能恢復到「疫情前」的營運狀況；其中甚至有23.8%的公司認為，其實需要「一年（含）以上」。

不過，勞資雙方看待經濟復甦的時間點，則看法一致，多數都認為「明年第2季開始」有望迎來經濟復甦。

調查顯示，若以上班族角度預估，在邊境解封後，勞方比較看好的「正式經濟復甦」時間點，依序是：「明年第2季開始」(28.4%)、「明年第4季開始」(21.6%)、「明年第1季開始」(18.8%)，以及「今年第4季開始」(17.4%)、「明年第3季開始」(13.8%)。

相較下，若以企業角度預估，在邊境解封後，資方比較看好的「正式經濟復甦」時間點，又依序是：「明年第2季開始」(29%)、「明年第1季開始」(24.8%)、「今年第4季開始」(20.2%)，以及「明年第4季開始」(15.2%)、「明年第3季開始」(10.8%)。

上述「解封轉職潮與復甦缺工潮調查」，是由yes123求職網於2022年10月14日到10月27日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上的求職會員，同時畢業或役畢(免役)，有效問卷共1,308份，其中「非主管職」佔1,143份，「主管職」佔165份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%；至於企業部份，有效問卷共960份，信心水準為95%，誤差值為正負3.16%。