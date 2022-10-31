去年批發銷售外銷占逾三成 易受國際經濟景氣影響

經濟部今（31）日發布「批發、零售及餐飲業經營實況調查」，2021年批發銷售對象內銷占65.7%，外銷占34.3%，顯示批發業營業額逾三成易受國際經濟景氣影響，且外銷又以銷售至中國大陸（含港澳）占21%為大宗。

經濟部統計處指出，2021年批發業商品銷售結構以資通訊產品及機械器具比重最高，占41.8%，其中電子零組件產品高達31.4%，顯示電子零組件產品銷售情形對批發業營業額有較大影響，其次為建築材料，占12.2%，汽機車及零件，占7.1%，居第三。

此外，該份調查也顯示，受疫情催化與政府政策推動雙重效應下，行動支付使用意願持續攀升。經濟部指出，隨網路購物蓬勃發展以及行動裝置普及，加上支付方式益趨多元化，2021年在零售業銷售金額中以信用卡消費之占比36.8%居冠，現金占27.7%第二；若與2020年年比較，以支票、轉帳、匯款增加3.8個百分點最多，主因部分零售品牌商多於百貨公司設櫃，或因應疫情轉往線上平台開設店鋪，或與外送平台合作，因此部分收款方式係由上述業者採以支票、轉帳或匯款方式入帳。行動支付增加1.7個百分點次高，主因2021年受到疫情影響，民眾為降低接觸傳染風險並維持安全社交距離，減少現金支付，致行動支付比率大幅提高。

就各業觀察，調查發現，綜合商品零售業中消費者付款方式以信用卡占38.0%最高，現金占37.0%次之，兩者合計占75.0%，另行動支付占14.3%，居所有業別之冠，主因除了疫情醞釀出的低接觸生活型態外，另因部分大型綜合商品零售業者近年陸續開發自營行動支付，加以不斷強化網路銷售，順勢帶動行動支付占比不斷攀升。其他非店面零售業則逾六成採信用卡支付，汽機車及其零配件用品零售業因產品具高單價特性，訂金多以現金、信用卡等方式支付，尾款則採轉帳匯款方式付款，占逾七成。

另，調查還發現，2021年百貨公司銷售商品以衣著及服飾配件為主，便利商店以飲料菸酒為主。

調查指出，2021年零售業之商品銷售以食品類占19.3%最高、汽機車及零件類占16.7%次之，與2020年比較分別增加3.8及減少4.1個百分點，主因2021年5月中下旬國內疫情驟升，三級警戒管制下，民眾對居家宅食及保健食品需求提升，降低以實體店銷售為主之汽機車買氣所致，其餘占比逾10%依序為家庭器具類占14.0%、衣著及服飾配件類占12.3%。

百貨公司之銷售商品以衣著及服飾配件為主，占36.2%，其次為家電、寢具、家飾及珠寶首飾等家庭器具類占20.2%，餐飲服務占16.7% 居第3；超級市場業及量販業皆以食品類為主，分別占56.6%及53.6%， 便利商店業以飲料、菸酒類為主，占61.2%。

至於在餐飲的相關調查，經濟部調查發現，2022年5月餐飲業提供的各項服務中，以「POS 系統」占73.1最高， 「信用卡（或儲值卡）支付服務」及「開立電子發票」占71.5%並列第二， 「經營網路社群」占67.0第四，另「行動支付服務」及「加入外送平台」 在疫情催化下比重占逾五成。

調查同時針對批發業經營困境進行了解，結果顯示，2022年5月批發業者經營上遭遇的困境（複選），主要為「競爭激烈，利潤縮小」占57.1%最高，其次為「進貨、人事成本增加」占54.9%， 「物流、貨櫃運費增加」51.4%居第三。

零售業者主要為「營運受疫情干擾」占62.1%，其次為「價格競爭激烈，毛利偏低」占55.5%，「原物料、物流等成本增加」占50.4%居第三。

餐飲業者前三項則依序為「營運受疫情干擾」占79.9%、「食材成本波動大」占71.6%及「人事成本過高」占46.0%。