300億租金補貼逾31萬戶申請 六都占83%

行政院今年7月推動300億元中央擴大租金補貼專案，受理申請時間至今（31）日下午5時，據營建署統計，截至昨（30）日，共有31.6萬餘戶完成申請。營建署表示，10月3日起，已依審查進度陸續撥款，完成審查案件數達26.6萬餘戶，審查率約84%，扣除需補件、撤銷及尚未審查完畢案件，合格率約達91%。

營建署分析，申請戶數中，租賃地位於六直轄市者仍占多數，約占83%，以新北市6萬餘戶為第一、台中市5萬餘戶為第二、桃園市4萬餘戶為第三。

營建署表示，專案針對初入社會單身青年、新婚家庭、育兒家庭、經濟或社會弱勢家庭等四大族群分別加碼1.2倍至1.8倍以上。其中，第一次來申請的民眾中，以初入社會單身青年為多數，約有8.6萬戶，其次為社會弱勢家庭3.9萬戶，第三為育有未成年子女家庭3.7萬戶。

營建署表示，7、8月申請租金補貼通過者，已分別在10月3、11、12、21與31日進行五梯次核撥補貼經費，合格戶也會收到已匯款的提醒簡訊。

另租金補貼將從今年10月按月撥款至明年9月，以後月份租金補貼原則於每月3日撥款。

營建署進一步說明，因每件申請案件狀況不同，如無需補件者，原則上皆會儘速核定，部分7至8月申請案件尚未審查完畢者，已加速趕辦中，如審查合格，將會在11月一次核撥10月及11月的款項。

營建署表示，9、10月申請者，將儘速接續審查，如審查通過，將追溯自11月起核撥。也進一步補充，因案件審查是依申請先後順序辦理，10月底前已優先審查7、8月申請案件，9、10月申請民眾將自11月開始接續審查，有無通過皆會以紙本公文通知。

營建署最後提醒民眾，為撥款工作能順利進行，民眾可提前檢視租約期限，可在到期前一個月可先行將新租約補正予審查人員確認；此外，也可自身檢視撥款帳戶是否為警示帳戶、結清帳戶，如有該等情形，請切結指定他人帳戶，以便如期領款。