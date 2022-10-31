沃旭獲工作生活平衡獎 「彈性工作」打造北歐快樂文化

勞動部今（31）日頒發2022年「工作生活平衡獎」，全球知名能源企業沃旭能源今年在「彈性工作組」項目評選中，從88間候選企業中脫穎而出，首度獲獎。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，「我們認為創造一個完全以綠能運作世界的沃旭企業願景，必須仰賴全體員工的力量來實現。我們相信透過彈性工時及相關促進工作與生活平衡的措施，能夠協助員工發揮最大潛力。沃旭很榮幸也很高興這些努力獲得勞動部肯定，我們會持續支持員工在工作與生活上不斷成長，實現更好的發展。」

沃旭能源在台灣推行的彈性工作制度，源於北歐的「快樂工作」（Arbejdsglæde）文化。所有員工不分職位，臨時有需要的時候皆可在家工作或上下班時間採彈性設計，提早下班或是晚一點進辦公室，時間安排更能配合個人需求。

此外，沃旭能源亦致力提供舒適且充滿活力的工作環境，激勵員工並照顧他們的身心健康。沃旭提供優於台灣勞動基準法的休假制度，包括優沃的年假天數、病假、產假，還有感謝員工日及彈性放假免補班等措施，讓員工有更多彈性處理個人生活事務，且有足夠休息時間，進而在工作上能有最佳表現。

沃旭能源表示，每年都會進行「以人為本」（People Matter）的員工意見調查，由員工匿名給予公司反饋，主管們不僅會公開透明與員工分享意見調查結果，更與團隊共同商討改善工作環境的行動方案。