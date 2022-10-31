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雷虎無人機獲國家認可 正式進軍國防軍武工業

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
雷虎科技計畫研發大型軍民通用無人直升機T-400，正式進軍全球國防軍工產業。雷虎科技提供
雷虎科技計畫研發大型軍民通用無人直升機T-400，正式進軍全球國防軍工產業。雷虎科技提供

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（31）日宣布，所屬尖端長程無人直升機已正式通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計劃」審議。雷虎科技計畫研發作戰半徑達200公里的大型軍民通用無人直升機T-400，正式進軍全球國防軍工產業。

經濟部為配合政府推動「國防及戰略產業」朝向軍民整合發展，成立「國防科技產業發展審議會」，針對國防需求，特別選定「航太鍛造技術開發」「軍民通用無人機」作為推動項目，以發展符合台灣軍事戰略需求的技術與產品。

經過數個月的審議，雷虎精心設計的尖端長程無人直升機獲得經濟部支持，成為經濟部此次審議專案中唯一通過的無人直升機計畫。

雷虎科技計畫以兩年半的時間，研發此項多用途重量達150公斤以上、作戰半徑200公里的大型軍民通用無人直升機T-400，正式進軍全球國防軍工產業。

雷虎科技T-400直升機旋翼直徑達4.2公尺，採用碳纖維及航空鋁材輕量化結構，可搭載相位陣列雷達(AESA)及高倍率雙光攝影機，飛行時間可達6小時，亦具備「群飛通訊」功能，結合中華電信核網衛星設備、MEC邊緣運算平台。

在通訊中斷的緊急情況下，可迅速恢復災區及戰區的通訊網，除可進行遠洋漁業探勘及貨物運輸等任務外，戰時亦可配置於我方船艦進行偵搜邊境保護，乃至於搭載防衞武器進行不對稱作戰等國防用途。

雷科科技表示，這架無人直升機的原型機，將於明年9月兩年一度的台北國防航太展亮相。雷虎並將安排至美國及歐洲參加各國軍工展，正式進軍國際市場。

展望未來，雷虎科技強調，將持續開發並與中華電信合作在無人機通訊領域發展，為國家國防安全盡一份心力。

直升機 無人機 經濟部

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