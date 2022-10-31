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KPMG全球企業永續報告 近8成已發布永續報告書

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導

KPMG（安侯建業）今(31)日發表為期2年調查一次的「2022 KPMG全球企業永續報告大調查」，調查結果顯示，全球前250大（G250）約有96%的企業在報告中，已探討永續與ESG相關議題；且世界各國前100大（N100）的報告發行量也持續增加，相較十年前僅有約66%的企業發布永續報告，今年已攀升至近8成的79%，顯示非財務績效資訊揭露的指標性與重要度。

KPMG調查揭露，71%的N100與80%的G250企業已設定減碳目標，突顯越來越多企業了解在實踐氣候目標上必須發揮關鍵角色。依循氣候相關財務資訊揭露指引（TCFD）的企業也有近倍數的成長，且大多數的企業認為必須透過減少己身溫室氣體排放量來達到目標、而非透過碳交易來進行抵減。

不過，調查中僅有64%的G250企業認為氣候變遷對其業務構成風險，且僅有一半不到的企業將生物多樣性喪失納入風險考量，這些關鍵領域都需要加速推展。

調查也進一步強調，企業在揭露ESG議題時的挑戰，儘管氣候變遷與社會不平等是日益受到關注的議題，但僅有不到一半的全球最大型企業揭露社會面的議題，包括奴役、多元、平等與包容性、社區參與以及勞工等議題。

同時，不到半數的企業有揭露貪腐賄賂、反貪腐、反競爭行為或政治獻金等公司治理議題。另僅1/3的N100企業在領導團隊中具備永續專責成員，且不到1/4的企業將ESG績效與領導階層的薪酬連結。

KPMG主席陳俊光表示，自1993年迄今近30年，KPMG早在ESG成為全球熱潮前即投入永續發展影響企業經營之研究，也因此全球企業永續報告大調查在不畏疫情之下、發行了第12個版次，KPMG安侯建業將持續以專業組織機構的角色服務資本市場、陪同企業改革與創新，協助企業達到永續經營。

ESG 氣候變遷

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