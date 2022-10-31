台郡看Q4維持旺季、產值持平去年同期 明年景氣不悲觀

軟板大廠台郡（6269）今（31）日召開法說會釋出展望，台郡提到2022年第4季整體生產產值將較2021年第4季約略持平，公司專注佈局中高階客戶及產品線，明年景氣不悲觀、公司每年都訂下成長目標，明年成長計畫將在下次法說會報告。

台郡指出，今年第3季己逐步展現今年將先維穩獲利再優化毛利率為營運首要目標的成果。樂觀地認為接下來第4季仍然可維持旺季的營運表現。

台郡也強調，近年來營運策略選擇加速投資及聚焦高頻傳輸技術，在今年國際局勢動盪及經濟通貨膨脹升息的不利環境下，仍專注佈局中高階客戶及產品線，毛利率優化表現見證了此策略的成功。兩岸新廠生產效率提升及彈性調度快速解決人力及供應鏈障礙，更展現台郡優異的營運管理能力。台郡今年前三季累計獲利約新台幣29.8億，已超越去年全年的獲利。

台郡也提到，台郡為台灣PCB業首家加入RE100，承諾於2040年實現100%使用再生能源：台郡科技於今年九月正式加入由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的「全球再生能源倡議RE100」，承諾將於2040年達到全公司100%使用再生能源的目標，藉此驅動台灣再生電力產業的發展與永續未來的實現；同時跟隨碳淨零排放的世界趨勢，以減少氣候變遷造成的衝擊影響。台郡科技加入RE100，主要希望透過確立綠電使用目標，帶領集團在目標期程內完成能源轉型，同時將碳管理目標下達至供應鏈，完善集團碳管理；台郡也期望能與企業先進發揮在市場上的影響力，最終能為市場帶來真正的改變，邁向永續能源的終極目標。