KPMG全球企業永續調查 八成領導企業發布永續報告書

KPMG今（31）日發表為期兩年調查一次的「2022 KPMG全球企業永續報告大調查」，此次的調查結果顯示，企業關於因應氣候變遷與社會不平等這些急迫性議題的回應成果，仍有相當落差，需要有更實質的具體作為。而值得注意的是，全球報告書的發行持續穩健成長，全球前250大(G250)約有96%的企業在報告中探討永續與ESG相關議題。與此同時，世界各國前100大(N100)的報告發行量也持續增加，相較十年前僅有約66%的企業發布永續報告，今年已攀升至79%，顯示非財務績效資訊揭露的指標性與重要度。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所與安侯永續發展顧問(股)公司，將於11月29日舉辦「KPMG 2022全球企業永續報告大調查高峰會」，為台灣企業帶來相關深入解析與淨零實務的分享。

調查揭露71%的N100與80%的G250企業已設定減碳目標，突顯越來越多企業了解在實踐氣候目標上必須發揮關鍵角色。依循氣候相關財務資訊揭露指引(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)的企業也有近倍數的成長，且大多數的企業認為必須透過減少己身溫室氣體排放量來達到目標、而非透過碳交易來進行抵減。然而調查中，僅有64%G250企業認為氣候變遷對其業務構成風險，且僅有一半不到的企業將生物多樣性喪失納入風險考量，這些關鍵領域都需要加速推展。

此次調查也進一步強調企業在揭露ESG議題時的挑戰。儘管氣候變遷與社會不平等是日益受到關注的議題，但僅有不到一半的全球最大型企業揭露社會面的議題：如奴役、多元、平等與包容性、社區參與以及勞工等議題；同樣地不到半數的企業有揭露貪腐賄賂、反貪腐、反競爭行為或政治獻金等公司治理議題。除此之外，只有三分之一的N100企業在領導團隊中具備永續專責成員，且不到四分之一的企業將ESG績效與領導階層的薪酬連結。

KPMG 同樣關注到現行ESG的資訊揭露仍採敘事性揭露佔多數，而非發布具影響力的量化或財務數據，這是全球企業應共同精進的方向。值得一提的是，大約三分之一的企業積極導入重大性分析並揭露其重大主題。

KPMG 全球ESG 主管John McCalla-Leacy 表示，2022 KPMG 全球企業永續報告大調查，顯示了全球法規正在發揮監管作用，並為企業提供至關重要的引導方向、更進一步推動企業文化的變革。企業領袖已意識到企業有責任減緩並避免危機的蔓延，也因此需要從政府端制定全球一致的標準，並在標竿企業的共同努力下，進行全面性的ESG報導，清楚地連結從環境面到更廣泛的社會平等相關議題。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席陳俊光表示，自1993年迄今近三十年，KPMG早在ESG成為全球熱潮前即投入永續發展影響企業經營之研究，也因此全球企業永續報告大調查在不畏疫情之下、發行了第十二個版次，KPMG安侯建業將持續以專業組織機構的角色服務資本市場、陪同企業改革與創新，協助企業達到永續經營。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執行長吳麟說明，企業永續報告已成為G250與N100企業在溝通非財務績效的主流趨勢，台灣主管機關也積極地接軌國際趨勢、與時俱進更新相關作業辦法，並要求企業針對國際金融機構關注的TCFD提供資訊揭露指引。在法規與利害關係人多重驅動之下，能掌握ESG先機的企業將為營運注入強大成長與變革轉型的動能」。

KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司執行副總經理林泉興進一步指出，國際財務報導準則基金會IFRS，去年在聯合國氣候峰會COP26宣布成立國際永續準則理事會ISSB，並於今年3月發布兩版草案且將在年底完成最終架構，即可被視為全球永續資訊揭露逐步邁向整合、對接財務資訊的重要訊號。我們預期即將於埃及展開的COP27，除了將回應今年因俄烏戰爭導致的能源緊張與不斷強調的氣候緊急事態外，也將有更多關於永續標準以及新興議題-生物多樣性喪失之討論與推動。