製造業景氣瀕臨衰退？9月亮黃藍燈只差0.03分就變燈

台經院今（31）日發布台經院製造業景氣燈號，製造業營業氣候測驗點不僅連續九個月呈現下滑態勢，整體製造業景氣信號值由8月的11.15分，減少0.62分至9月的10.53分，是2020年5月以來新低，燈號雖續維持代表低迷的黃藍燈，但分數已非常接近變燈的門檻值，只差0.03分，就將轉為代表衰退的藍燈。

台經院指出，歐美為抑制通膨加大升息幅度，俄烏戰爭膠著亦有擴大之勢，中國大陸仍堅持動態清零政策影響經濟復甦力道，全球經濟以超乎預期的速度降溫，IMF預估不僅今年景氣轉趨黯淡，也會影響2023年全球經濟表現。

國內方面，9月新台幣兌美元較2022年同月貶值11.22%，為1998年10月以來最大貶幅，製造業因全球景氣低迷，買氣不振，生產及出口分別終結連續26紅及31紅表現，外銷訂單則出現今年第三次負成長，影響需求面、原物料投入面等指標表現。股市因歐美各升息3碼，國際股市下跌，及電子業去化庫存調整而出現震盪走低，加上製造業廠商9月調查，對當月及未來半年景氣看壞較8月調查多，致製造業營業氣候測驗點連續九個月呈現下滑態勢。

台經院指出，就細部產業來看，雖然消費電子新品備貨，帶動晶圓、記憶體等零組件接單成長，然全球經濟減弱抑制部分需求，加上基期偏高，出口與外銷訂單增幅大幅縮水，生產指標衰退，結束34個月以來正成長，致9月本產業景氣燈號續維持代表景氣低迷的黃藍燈。

在機械設備業方面，雖然全球經濟成長趨緩，使得企業設備投資意願轉趨保守，影響需求面及經營環境面等指標表現，惟電子及半導體等設備接單續增，抵銷部分原物料投入面指標下行壓力，因此9月本產業景氣燈號續維持代表低迷的黃藍燈。

台經院表示，整體來看，近期消費性手機新品拉貨效應仍殷，然歐美國家通膨率居高不下因而加大升息等緊縮貨幣政策來抑制通膨，民眾生活成本大幅提高，影響消費需求，中國大陸二十前夕仍堅持清零政策掣肘消費成長力道，廠商投資、購料意願轉趨保守，因此台經院製造業景氣燈號9月出現今年第七個低迷的黃藍燈，且分數已接近變燈門檻。

展望未來，台經院表示，俄烏戰爭愈演愈烈，此將不利於邁入冬季的歐洲解決天然氣短缺問題，物價居高不下，是否加深歐洲經濟受創程度？美國在強勢美元趨勢保有出口競爭優勢，然進口商品及勞務價格上升，推升通膨，聯準會加大升息，此種現象下美國經濟是否能維持成長？