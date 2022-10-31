快訊

深夜全台11縣市「雨彈」爆發 宜蘭持續超大豪雨

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何看待經濟成長率？龔明鑫：第4季也許會下修一點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
國發會主委龔明鑫。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

9月景氣反轉向下，亮出黃藍燈，面對媒體詢問如何看待今年經濟成長率？國發會主委龔明鑫今（31）日表示，上周主計總處已發布第3季經濟成長率概估，雖然有下修，但下修幅度還滿小，若以下修幅度來看，第4季也許會下修一點。

龔明鑫今赴立法院經濟委員會就國家發展委員會及所屬檔案管理局就經管「非營業特種基金112年度預算案編列情形」進行報告，媒體關心今年經濟成長率。龔明鑫指出，他之前已提到，國際貨幣基金（IMF）把台灣今年經濟成長率調升0.1個百分點至3.3%，但龔明鑫今指出，「我們應該會比IMF稍微樂觀一點」，若以目前狀況看起來，應該仍然會持續這個樣子。

主計總處28日公布第3季經濟成長率概估4.1%，較8月預測值4.71%減少0.61個百分點。主計總處專門委員吳佩璇表示，關鍵在於商品出口不如預期所致。若第4季GDP仍維持原先8月3.53%的預測數，併計前三季，今年全年經濟成長率則為3.6%。

國發會也在27日發布9月景氣燈號，因景氣領先、同時指標跌跌不休，景氣對策信號綜合判斷分數只剩17分，較8月重摔六分，不僅「不保綠」、亮出兩年多來首顆黃藍燈，代表景氣已轉向，且距離代表景氣低迷的藍燈，更只差一分。

景氣燈號 經濟成長率 龔明鑫

延伸閱讀

國發基金公布投資績效

龔明鑫說如興案「我們也是受騙者」 立委怒回：大笑話

兩岸情勢嚴峻 全球半導體「去台化」？龔明鑫回應了

已知9月景氣燈號結果？龔明鑫：下午就會公布

相關新聞

中小企業女性負責人占37.2% 「這行業」女企業家最多

女力持續發威！根據主計總處今（31）日發布的國情統計通報指出，2021年底我國中小企業負責人為女性者有58.6萬家，占3...

去年批發銷售外銷占逾三成 易受國際經濟景氣影響

經濟部今（31）日發布「批發、零售及餐飲業經營實況調查」，2021年批發銷售對象內銷占65.7%，外銷占34.3%，顯示...

300億租金補貼專案今截止受理 申請戶數六都占8成

行政院今年7月推動300億元中央擴大租金補貼專案，受理申請時間至今下午5時。據營建署統計，截至昨日，共有31.6萬餘戶完...

S科技廊帶成形 高市組半導體產學大聯盟打團體戰

高雄市政府攜手產官學界今天宣布成立「半導體S廊帶產學大聯盟」，同時啟用「半導體S廊帶服務中心」，將打團體戰，陳其邁表示，...

童子賢的閱讀經營學：做大事業者必經人生三境界 品味孤獨是第一境

和碩董事長童子賢是知名愛書人，藏書萬本，對他而言，閱讀就像親人朋友，也像一位啟發者，感受學習成長樂趣，也提醒人的渺小與時時自省，閱讀也幫助他在管理公司與理解政策時獲益無窮，他也分享，成大事業、大學問者必經歷三種境界，而第一境就是品味孤獨。

雷虎無人機獲國家認可 正式進軍國防軍武工業

無人機大廠雷虎科技（8033）昨（31）日宣布，所屬尖端長程無人直升機已正式通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計劃」審議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。