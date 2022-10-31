如何看待經濟成長率？龔明鑫：第4季也許會下修一點

9月景氣反轉向下，亮出黃藍燈，面對媒體詢問如何看待今年經濟成長率？國發會主委龔明鑫今（31）日表示，上周主計總處已發布第3季經濟成長率概估，雖然有下修，但下修幅度還滿小，若以下修幅度來看，第4季也許會下修一點。

龔明鑫今赴立法院經濟委員會就國家發展委員會及所屬檔案管理局就經管「非營業特種基金112年度預算案編列情形」進行報告，媒體關心今年經濟成長率。龔明鑫指出，他之前已提到，國際貨幣基金（IMF）把台灣今年經濟成長率調升0.1個百分點至3.3%，但龔明鑫今指出，「我們應該會比IMF稍微樂觀一點」，若以目前狀況看起來，應該仍然會持續這個樣子。

主計總處28日公布第3季經濟成長率概估4.1%，較8月預測值4.71%減少0.61個百分點。主計總處專門委員吳佩璇表示，關鍵在於商品出口不如預期所致。若第4季GDP仍維持原先8月3.53%的預測數，併計前三季，今年全年經濟成長率則為3.6%。

國發會也在27日發布9月景氣燈號，因景氣領先、同時指標跌跌不休，景氣對策信號綜合判斷分數只剩17分，較8月重摔六分，不僅「不保綠」、亮出兩年多來首顆黃藍燈，代表景氣已轉向，且距離代表景氣低迷的藍燈，更只差一分。