因應新局！國科會年底提「科技白皮書」

因應疫情之後全新的政治、經濟、社會風貌與國際局勢變化，國科會預計年底提出的科學技術白皮書(2023年至2026年)，規劃引導基礎科研無縫接軌到國家重要產業發展，以發展軟體與服務業技術創新轉型、高階製造中心及下世代製造業、尖端戰略科技及自主國防產業為目標。

國科會每四年提出一次科技白皮書。自年初起國科會啟動跨部會、跨智庫、跨領域專家共同研商的新一期科技白皮書，以「前瞻創新、民主包容、韌性永續」作為未來2035年的科技遠景，目前跨部會已達成共識，將對應遠景訂立十項總體目標，最後再從社會、科研、環境、經濟、政治等五面向， 研提多項具體因應策略。

國科會主委吳政忠表示，這一期科學技術白皮書的訂定，是國科會的首要任務與挑戰，以「前瞻創新、民主包容、韌性永續」作為未來2035年的科技遠景。在國際地緣政治局勢牽動全球政治、經濟、社會改變的同時，國科會協調整合各部會推動科技發展，回應社會需求，實現普惠科技的價值。

在「前瞻創新」遠景方面，國科會表示，白皮書科技研發布局將以軟體與服務業技術創新轉型、發展高階製造中心及下世代製造業、尖端戰略科技及自主國防產業為目標。

在「民主包容」遠景，則以推動普惠科技、開創民主與科技驅動的總體外交戰略、開放創新人才培育與職業技術培訓制度為目標。

在「韌性永續」遠景，是由韌性社會基礎設施建置維運及研發、科學園區數位與淨零雙轉型、推動開放及安全可信賴的資料治理體制作為目標。