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快加油！連降3周後 下周油價恐漲0.3元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
依據油價計算公式推估，下周汽油恐漲0.3元、柴油則漲0.2~0.3元。實際漲幅將以台灣中油明（30）日中午公布為準。示意圖。聯合報系資料照
依據油價計算公式推估，下周汽油恐漲0.3元、柴油則漲0.2~0.3元。實際漲幅將以台灣中油明（30）日中午公布為準。示意圖。聯合報系資料照

國內油價連3周調降後，由於國際油價近期開始上漲，下周油價恐將上漲。依據油價計算公式推估，下周汽油恐漲0.3元、柴油則漲0.2~0.3元。實際漲幅將以台灣中油明（30）日中午公布為準。

若中油宣布下周一（31日）凌晨起國內汽油漲0.3元、柴油漲0.2~0.3元，調整後之參考價格，分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.8~26.9元。

台塑石化今也預估下周國內汽油調漲0.3元、柴油調漲0.2~0.3元。調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.6~26.7元；其中92及95、98無鉛汽油價格跟中油牌價相同，柴油每公升便宜0.2元。實際調幅待台塑石化30日14時公布為準。

中油 台塑 油價

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