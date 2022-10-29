快加油！連降3周後 下周油價恐漲0.3元

全球總體經濟動盪，絲毫影響不了駭客攻擊的頻率與決心，根據2022勒索病毒威脅報告顯示，去年全球被駭客勒索的金額高達220萬美元，較2020年上升144%、翻倍成長；雖然今年還沒過完，但資安專家表示，今年被駭客勒索的企業、被勒索的金額，只會增加、不會減少。在勒索的背後，還牽動駭客世界的結構變化。究竟，現在的駭客活動與過往相比，有何不同？

2022-10-30 07:00