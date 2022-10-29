快加油！連降3周後 下周油價恐漲0.3元
國內油價連3周調降後，由於國際油價近期開始上漲，下周油價恐將上漲。依據油價計算公式推估，下周汽油恐漲0.3元、柴油則漲0.2~0.3元。實際漲幅將以台灣中油明（30）日中午公布為準。
若中油宣布下周一（31日）凌晨起國內汽油漲0.3元、柴油漲0.2~0.3元，調整後之參考價格，分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.8~26.9元。
台塑石化今也預估下周國內汽油調漲0.3元、柴油調漲0.2~0.3元。調整後的參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.6~26.7元；其中92及95、98無鉛汽油價格跟中油牌價相同，柴油每公升便宜0.2元。實際調幅待台塑石化30日14時公布為準。
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