中華國際領袖協會理事長交接 珠寶巨擘陳智權接任

ILF國際領袖基金會的台灣分會「中華國際領袖協會」（ILF Taiwan）今晚於晶華飯店舉行理事長交接典禮，在ILF創會總會長董繼玲及第四屆周筱玲理事長推舉下，第五屆新任理事長由「亞卡珠寶藝術AKACHEN」創辦人陳智權接任。

陳智權表示，ILF創辦人來自於台灣，台灣能夠做的是把自己分內工作做好、對外提升亞裔地位，從台灣去看中美關係，和諧對社會穩定與國家安全很重要，需要做一些對社會有幫助的事，將關懷與奉獻融入到領導力，希望將這精神深植在台灣年輕人身上並傳承下去。

ILF國際領袖基金會是全美最著名的青年領袖人才訓練機構，以提升亞裔地位及培育國際青年未來領袖，並結合美國政經資源以促進美國及亞太地區國際交流活動為宗旨的非營利性組織。ILF現今在全美有15個分會，「中華國際領袖協會」是ILF第一個海外分會，自2011年起，迄今已歷經4任理事長，在歷任理事長的耕耘下，ILF Taiwan已逐漸發展成熟，觸角也深入台灣產官學研各領域，主要任務即培養台灣的青年領袖、加強美台之間的交流。

新任理事長陳智權是台灣珠寶業巨擘，深耕珠寶業30餘年，致力於珠寶藝術發展與文化扎根，其作品因工藝精湛並兼具文化底蘊而備受世界級博物館青睞及典藏，包括以工藝與應用藝術藏品聞名於世的英國Victoria and Albert Museum(簡稱V&A)，陳智權是讓台灣珠寶創作登上國際藝術殿堂，博得國際注目的先驅。

陳智權表示，接下來對內將舉辦一些企業領導人講座，讓年輕人可參與觀摩，讓領導力更往下扎根到高中生，讓高中生在啟蒙時就參與；也會進行企業交流對談，不只讓年輕人加入，對內企業之間也可以互相激發熱情。領導力是內心的力量、關懷能力，也就是社會上的利他、奉獻精神，企業與企業之間也是如此，社會才能更和諧、族群更融合，特別是亞裔在國際上的地位要平等，還有待努力，「我是做文化藝術的，把美學帶給大家，讓大家心裡有正能量，大家互相關懷，會務就能順利進行。」

第五屆理監事會特別邀請台大榮譽教授柯承恩院長，擔任名譽總顧問指導會務工作。今晚交接典禮的與會嘉賓，包括ILF創辦人董繼玲、文化部主任高玉珍、美國Bowers Museum 董事長施劉秀枝、台大校長當選人陳文章院長、永豐金控董事長陳思寬、全球玉山科技協會名譽理事長陳潤吾、全球玉山科技協會榮譽理事長王伯元、美西玉山科技協會理事長陳鈞亞、世界華人工商婦女企管協會名譽總會長黎淑瑛、影星白嘉莉、美國各州政府辦事處協會會長嚴樹芬，及眾多海內外知名貴賓，總統蔡英文及副總統賴清德亦特別致贈花禮祝賀。

ILF是由創會總會長董繼玲（曾受三位總統任命，包括前白宮亞太裔顧問委員，現為全美亞裔總商會總裁與CEO、財政部顧問委員；曾任商務部國際貿易管理局的助理副部長）及夫婿傑龍Joel Szabat（美國聯邦航空和國際事務部副助理部長、拜登總統提名擔任國家鐵路客運公司美鐵局董事），在2000年於加州所共同創辦的。同為來自台灣，傑出華裔美國人的美國聯邦前勞工部部長、前運輸部部長趙小蘭，目前亦擔任ILF名譽主席。