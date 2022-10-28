天豐新能源呼籲話政府把開發商當「夥伴」

天豐新能源（Skyborn Renewables）今（28）日與台灣金融研訓院、台北富邦銀行等共同舉辦「離岸風電融資創新研討會」。針對台灣離岸風電第三階段的融資，天豐新能源董事長王雲怡表示，希望經濟部或其他政府單位能扮演角色，讓離岸風電開發商在籌資上更順利。

「離岸風電融資創新研討會」的跨界對談，除了王雲怡外，也邀請經濟部次長曾文生、台灣金融研訓院永續金融召集人陳鴻達、第一金投信董事長尤昭文、理律法律事務所合夥人宋天祥、台北富邦銀行執行副總經理莊慧玫與談，各界對於再生能源專案籌資管道應更多元的方向，皆有共識。

王雲怡表示，離岸風電第三階段區塊開發若順利拿到核配容量，能不能順利簽下跟政府的行政契約，以及融資的部分，都將會是開發商的疑慮。

王雲怡指出，在第二階段時，所有業者幾乎都是做很單純的、15年到20年的專案融資，總計約4000億元的資金需求已經到了金融業者的上限，開發商有提出在融資過程中由開發商來發動，且25年期間每個階段的風險不同，在這樣情況下，希望第三階段剛開始時，就能把未來興建期、亦即有穩定收入、風險較低的部分，在一開始的融資結構中就規劃進來。也就是說，在開發前半部使用專案融資使用專案融資，但參貸銀行會知道這段風險較高，當然會有控制風險的規劃，相對來說參貸銀行也會知道資金停留的時間不會像第二階段一樣那麼久，才有可能會有「活絡」和「循環」。

她進一步指出，由於第三階段風場的營收主要來自CPPA，這些購電的企業中，卻只有一兩家公司能符合融資銀行的信用評等，對開發商融資來說相當不利，希望政府能扮演擔保角色，或是有單位能做相關擔保的協助。

王雲怡說，同時，第三階段區塊開發的開發商會遇到很多困難，包括全球通膨、利率上漲，甚至融資時還會被要求更高利率，以及成本原物料的上漲、國際局勢風險等，這對籌資來說都是嚴重的問題。另外，經濟部與開發商簽訂的行政契約，包括加強電網費用的合理性等，都會造成第三階段專案的困難度，希望政府把開發商當成淨零的「partner」，而不是用管制和防弊的角度看待與開發商的合約，才能吸引更多投資人。

曾文生回應，他認同開發商的擔憂，他也非常注意營建的物價指數，因為這會牽涉到再生能源前期投資的成本，進而影響到長遠的電價，雖然金融方面主管業務不會是經濟部，但經濟部針對開發商手上的資產和合約怎麼被認定，也做一些規範來對契約做解釋，都是朝同樣方向；行政契約部分，經濟部的角度是多方設想如何達成「需求方有穩定合理的綠電供應」，因此也未來也會有進度。