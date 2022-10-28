2022台灣新創生態圈大調查出爐 聚焦三大議題

財團法人台灣經濟研究院和資誠自2018年起共同合作「台灣新創生態圈大調查」，今年專案進入第五年，2022年以「新創、投資者、ESG綠色韌性」為年度議題，並在今（28）日發布《2022台灣新創生態圈大調查》。

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞表示，過去四年的調查報告以新創為調查主體，探討台灣新創生態圈的發展現況，對於新創的樣貌已有較完整的了解。今年擴大調查規模，首次針對「投資者」進行調查，並結合量化數據與質化訪談的調查方式，深入探討投資者對新創發展的觀點，期望在新創及投資者的觀點對照中發掘更多可能性。此外，今年度為響應2050年之淨零排放目標，調查亦進一步了解創業議題與聯合國公布的17項永續發展目標(SDGs)的相關性。在ESG已成主流的浪潮下，新創是否有針對此政策提出因應措施，展現出「 ESG綠色韌性」也為此次調查報告之要點。

新創調查主要發現： 81.9% 新創規劃往海外市場發展 77.9% 新創期待投資者引介新客戶、合作關係 77.1% 新創透過個人人脈接觸投資者 67.3% 新創之創業議題與SDGs相關 投資者調查主要發現： 72.0% 投資者可協助新創海外發展 70.0% 投資者首重新創的商業可行性 98.0% 投資者從人脈找尋新創 67.0% 投資者已關注或投資ESG項目

前五名關鍵字分別為：「人工智慧/大數據(16.0%)」、「民生商品零售/批發(15.4%)」、「文化創意(12.7%)」、「生技醫藥/醫療器材(12.6%)」，「智慧製造 (11.0%)」。從今年度新創調查發現，創業關鍵字數位科技、數位轉型已經成為驅動新創生態系的重要主軸，今年調查結果中，前10名的關鍵字就有6項與數位轉型、科技創新有關，如人工智慧、智慧製造、數位媒體、教育科技、零售科技、智慧農漁牧等。

新創調查結果顯示，超過8成(81.9%)新創有拓展海外市場的規劃；前三大的海外目標市場國家依序為：美國(20.9%)、日本(16.6%)、中國大陸(14.1%)。以今年創業關鍵字與前三大與海外目標市場交叉比對，人工智慧、文化創意、生技醫藥，以及智慧製造的新創以美國為主要海外市場。而投資者調查中提到，72.0%投資者有資源或能力可協助新創進入國際市場，其中「輔導新創進入/規劃國際市場的模式 (58.3%) 」、「引介國外合作夥伴(43.1%) 」、「協助新創規劃進入國際市場策略(41.7%) 」是投資者最常見的國際化資源。

新創調查指出，新創對投資者的期待除了「引進資金」之外，其主要考量的前三項分別為「協助引介新客戶、合作關係(77.9%)」、「協助引進其他投資者(44.0%)」與「協助佈局海外市場 (42.9%)」。而投資者調查則顯示，「商業模式的可行性 (70.0%) 」是投資者判斷新創是否具備成長潛力的首要指標，其次則是「產品/服務/技術的競爭力(65.0%) 」。

今年度新創調查發現，個人人脈是新創最常接觸投資人的管道之一(77.1%)，而新創聚落的交流活動、媒合會、創業競賽等創業活動則是新創累積關係資本的重要場合。因此，創業活動的交流可多設計「深度對談」環節，為新創與投資者創造溝通機會，同時加速新創累積人脈。值得注意的是，一般創投廣泛地從人脈、創業活動觀察生態圈的動態、找尋潛力新創，企業創投則是高度專注從個人人脈找尋潛在標的。

新創調查指出，67.3%新創的創業題目與SDGs議題相關，前五大議題為「健康與福祉(19.6%) 」、「責任消費與生產(17.3%) 」、「多元夥伴關係(14.9%) 」、「合適的工作與經濟成長(14.7%) 」、 「工業化、創新及基礎建設(12.6%) 」。今年度的投資者調查也發現，67.0%投資者已經設立主題基金或關注ESG相關的項目。而在未來2至3年，73.0%投資者會投資或關注ESG議題，包含「環境健康與安全(52.1%) 」與「自然資源保護與管理(23.3%) 」等。

從實際運作觀察，數位轉型在產業中的發展，已逐漸在各個垂直生態系中演化與前進，而且在新興的ESG方向中，即企業經營同時兼顧到環境、社會與公司治理時，適當地引進與應用數位技術將會事半功倍，所有產業在ESG這個方向的持續努力中，也將有高度的可能性以生態系的方式前進。新創在規劃企業自身的營運計畫時，可以其技術產品服務為基礎，思考如何能夠協助中大型企業解決問題，並由過程中創造更多的商機，具體協助中大型企業發揮「綠色韌性」的影響力。